Reforço do Fluminense segue sem jogar, e Zubeldía explica posição

A situação do zagueiro Julián Millán no Fluminense desperta curiosidade entre os torcedores. Embora o clube tenha anunciado o reforço para a temporada de 2026 com expectativas altas, o técnico Luis Zubeldía ainda mantém o defensor no banco de reservas. Nesse sentido, o atleta acompanhou apenas como suplente os últimos três confrontos contra Remo, Athletico-PR e Vasco.

Diante desse cenário, a ausência de Millán em campo tornou-se pauta obrigatória na coletiva de imprensa após a derrota tricolor por 3 a 2 para o Vasco, na última quarta-feira (18). Em resposta aos questionamentos, Zubeldía justificou a decisão com base no calendário exaustivo que o clube enfrentará nos próximos meses. O comandante argentino minimizou a falta de minutos do estrangeiro e projetou uma rotatividade natural no elenco.

De maneira direta, o treinador detalhou a maratona de jogos para explicar por que a oportunidade de Millán é apenas uma questão de tempo.

“Vou fazer um cálculo rápido. Temos um jogo sábado, depois a pausa da data Fifa e em seguida 18 rodadas. Seis pela Libertadores, duas pela Copa do Brasil e 10 do Brasileirão. Em dois meses. Isso dá um jogo a cada três dias e um pouco mais. Me diz se não vai ter oportunidade para que todos joguem? A mim não preocupa isso, preocupa que se joguem vão bem. Não se vão ter chances. Todos vão ter minutos. O tema é render. O que estamos fazendo é que quando tenha a chance Julián, renda”, afirmou Zubeldía.

Alto investimento do Fluminense

Portanto, a comissão técnica foca agora na preparação física e tática do defensor. A ideia central é garantir que, quando o “gringo” finalmente estrear, apresente o rendimento esperado para justificar o alto investimento da diretoria.

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Vale lembrar queele custou cerca de R$ 26 milhões para tirá-lo do Nacional, do Uruguai.

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