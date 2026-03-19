Cuca fala como técnico do Santos e promete resgatar essência do elenco

O técnico Cuca falou pela primeira vez nesta quinta-feira (19) como novo treinador do Santos e inicia sua quarta passagem pelo clube alvinegro. A contratação ocorreu logo após a saída de Juan Pablo Vojvoda, que não resistiu à derrota para o Internacional na última quarta (18).

Além disso, a diretoria agiu rapidamente no mercado para garantir um substituto, com especulações sobre Cuca ou Tite, e acertou com o primeiro. Dessa forma, o novo comandante já chega com a missão de reorganizar o time e buscar uma reação imediata na sequência do Brasileirão.

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“Eu vou muito animado, muito esperançoso. E, também, já ciente da responsabilidade que a gente tem nesse momento difícil que o clube vive. Mas confiante em fazer um bom trabalho, em resgatar de cada jogador o máximo, a essência de cada um em benefício do clube. Pedir ajuda do torcedor, que é fundamental. Que a gente possa ter um bom ano na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e principalmente no Campeonato Brasileiro”, afirmou o treinador.

Bastidores da negociação e estreia próxima

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira declarou que não estava em seus planos a opção de demitir Vojvoda, alegando que a diretoria dava confiança ao trabalho do argentino. Também justificou que o contato com Cuca ocorreu quando o treinador foi demitido na madrugada desta quinta (19).

A negociação avançou de forma rápida após a saída do agora ex-treinador. Assim, a diretoria conseguiu definir o novo comando técnico em tempo hábil para a sequência da temporada. Cuca chega acompanhado de sua comissão técnica, que inclui o auxiliar Cuquinha e o preparador físico Omar Feitosa. Juntos, eles iniciam o trabalho com foco em ajustes imediatos na equipe.

Por fim, a estreia do novo treinador já tem data marcada. O Santos enfrenta o Cruzeiro no domingo (22), às 16h, no Mineirão. Portanto, o confronto será o primeiro teste para o início de uma nova fase no clube.

Relembre as passagens de Cuca pelo Santos

Cuca viveu momentos distintos no comando do Peixe. Em 2008, assumiu a equipe em plena crise e não conseguiu reverter o cenário. Foram apenas três vitórias em 14 jogos, enquanto as derrotas se acumularam em sete, culminando na sua saída precoce. Naquele período, o Peixe buscava estabilidade, mas a aposta no treinador não trouxe o efeito esperado.

Dez anos depois, em 2018, o técnico voltou à Vila Belmiro. Dessa vez, o contexto era semelhante, mas o desfecho diferente. Com um elenco que contava com Gabriel Barbosa, Rodrygo e Bruno Henrique no pelotão da frente, Cuca conseguiu reorganizar o time, afastou o risco do rebaixamento e quase levou o Santos à Libertadores. De 27 jogos, foram dez vitórias, nove empates e oito derrotas.

No ano de 2020, em meio à pandemia, Cuca retornou pela terceira vez. Nesse cenário, o desafio era ainda maior. O treinador conduziu o Santos até a final da Libertadores contra o Palmeiras, no Maracanã. Apesar da derrota e da sua expulsão na decisão, o trabalho foi consistente: de 44 partidas, 18 vitórias, 14 empates e 12 derrotas, consolidando mais uma passagem marcante.

Somando todas as campanhas, Cuca dirigiu o Santos em 86 jogos, com 31 vitórias conquistadas, 27 empates e 28 derrotas. Assim, sua trajetória no clube revela altos e baixos, mas também momentos de superação. Entre crises e conquistas, o treinador deixou sua marca na história recente da Vila Belmiro.

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