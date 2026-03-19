São Paulo renova com joia da base e estipula multa de R$ 604 milhões

O São Paulo agiu rápido e acertou a renovação de contrato do jovem Luis Osório. Cria da base tricolor, o zagueiro, de 19 anos, assinou um novo vínculo com o clube até 28 de fevereiro de 2030.

LEIA MAIS: Lucas revê fantasma das lesões após bom início de ano pelo São Paulo

O novo compromisso com a joia da base terá multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 604 milhões) para o exterior. Já para o mercado interno, o valor chega a R$ 59 milhões, de acordo com o “ge”. Na negociação, o São Paulo manteve 70% dos direitos econômicos do defensor.

Em 2025, o jogador recebeu sondagens de alguns clubes do futebol da Europa. Entre eles o Betis, da Espanha, onde joga o atacante Antony, também cria de Cotia.

Luis Osorio nasceu em Uberaba, em Minas Gerais. Os primeiros passos na carreira de jogador foram no AECAI, equipe da cidade do interior mineiro. Em seguida, transferiu-se para o Desportivo Brasil, de onde partiu para atuar pelo Tricolor, em 2023.

O zagueiro disputou as últimas três edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2025, conquistou o título da competição com o Tricolor. Além disso, também já levantou os troféus da Copa do Brasil Sub-20 em 2024 e 2025.

Nesta temporada, entrou em sete partidas na campanha que terminou com o vice da Copinha, perdendo a decisão para o Cruzeiro. Jogou também as três primeiras rodadas do Brasileirão Sub-20, com dois gols marcados. Aliás, o time está na nona colocação, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.