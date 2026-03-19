Palmeiras sonha com contratação de Fabinho, ex-Liverpool

A janela de início de temporada do futebol brasileiro fechou no início deste mês, no entanto, o Palmeiras já pensa na próxima. O Verdão tem em mente que precisa reforçar ainda mais o seu elenco, e por isso, já planeja o próximo movimento no mercado.

De acordo com o portal ‘Nosso Palestra’, Leila Pereira definiu o volante Fabinho, ex-Liverpool e atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, como um dos principais desejos do Palmeiras na janela de meio de ano. O portal afirma que a presidente do Verdão tomou as rédeas e vai comandar as tratativas pela contratação do volante.

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No fim de 2025, o Palmeiras já havia feito um contato inicial com Fabinho para saber sobre as possibilidades de um negócio. Contudo, naquele momento Fabinho afirmou que não queria voltar para o Brasil.

Ainda de acordo com o ‘Nosso Palestra’, o Palmeiras entende que a negociação por Fabinho é complicada, tanto pelos valores altos, quanto pela vontade do jogador de seguir no futebol da Arábia Saudita. Entretanto, o Verdão estaria se planejando para viabilizar financeiramente a contratação.

Além de Fabinho, o Palmeiras também tem o zagueiro Nino, ex-Fluminense e atuamente no Zenit, como alvo para a próxima janela de transferências no meio do ano. O defensor é sonho antigo de Leila Pereira, mas pode se tornar realidade após um princípio de acordo com o clube russo.