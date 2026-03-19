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Criticado pela torcida do Vasco, Paulo Henrique ganha Renato como aliado

Criticado pela torcida do Vasco, Paulo Henrique ganha Renato como aliado
Criticado pela torcida do Vasco, Paulo Henrique ganha Renato como aliado -

Apesar da recente convocação para a Seleção Brasileira, o lateral-direito Paulo Henrique enfrenta uma crise técnica severa no Vasco. Em virtude dessa queda vertiginosa de produção, a torcida cruz-maltina já demonstra sinais claros de impaciência com o camisa 96.

Contudo, o jogador mantém um aliado de peso nos bastidores do clube: o técnico Renato Gaúcho.
Desde que assumiu o comando da equipe, Renato devolveu a titularidade ao atleta. Vale lembrar que, sob a gestão de Fernando Diniz, PH havia perdido espaço para Pumita Rodríguez. Nesse sentido, o novo treinador assegura que trabalha ativamente para recuperar o futebol do lateral.

“Um dos primeiros que eu falei quando cheguei foi o PH. Eu falei: “cadê aquele jogador que chegou à seleção brasileira? Você desaprendeu? Você não desaprendeu, estou te dando confiança. Quero que você jogue, nos ajude. Você não chegou à toa na seleção. O ano passado você fez um ano maravilhoso, então, você não esqueceu como jogar. Mas eu tenho quatro bons laterais. Tenho PH e Puma na direita, e Cuiabano e Piton na esquerda. Eu preciso deles todos, nem sempre vão conseguir jogar todos os jogos. Daqui a pouco, eu faço a dobra, como fiz lá contra o Cruzeiro”, contou o técnico.

Outros laterais do Vasco

Além do suporte individual, Renato exige prontidão de todo o setor defensivo. O comandante reforça a necessidade de os laterais manterem o preparo físico e mental para entregarem resultados imediatos quando o jogo exigir.

“Eles têm que estar bem. Tem espaço para todo mundo. Quem não começa pode jogar. O meu elenco é até reduzido, e eu preciso de todos. Sempre falo para eles: “fiquem ligados porque, a qualquer momento, vocês podem jogar. O importante é estarem preparados”. Mas todos que têm entrado estão dando conta do recado”, afirmou Renato.

Infelizmente, a oscilação de desempenho gerou consequências amargas para o jogador fora de São Januário. Embora tenha marcado gol com a “Amarelinha”, Paulo Henrique perdeu espaço nas convocações de Carlo Ancelotti e, no momento, dificilmente integrará a lista final para a Copa do Mundo.

LEIA MAIS: Com Renato no comando, Vasco se especializa em viradas no Brasileirão

Agora, o Vasco concentra suas energias no próximo desafio contra o Grêmio, marcado para este domingo (22), às 16h, em São Januário. Atualmente, o Gigante da Colina soma oito pontos na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.

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