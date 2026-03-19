Criticado pela torcida do Vasco, Paulo Henrique ganha Renato como aliado

Apesar da recente convocação para a Seleção Brasileira, o lateral-direito Paulo Henrique enfrenta uma crise técnica severa no Vasco. Em virtude dessa queda vertiginosa de produção, a torcida cruz-maltina já demonstra sinais claros de impaciência com o camisa 96.

Contudo, o jogador mantém um aliado de peso nos bastidores do clube: o técnico Renato Gaúcho.

Desde que assumiu o comando da equipe, Renato devolveu a titularidade ao atleta. Vale lembrar que, sob a gestão de Fernando Diniz, PH havia perdido espaço para Pumita Rodríguez. Nesse sentido, o novo treinador assegura que trabalha ativamente para recuperar o futebol do lateral.

“Um dos primeiros que eu falei quando cheguei foi o PH. Eu falei: “cadê aquele jogador que chegou à seleção brasileira? Você desaprendeu? Você não desaprendeu, estou te dando confiança. Quero que você jogue, nos ajude. Você não chegou à toa na seleção. O ano passado você fez um ano maravilhoso, então, você não esqueceu como jogar. Mas eu tenho quatro bons laterais. Tenho PH e Puma na direita, e Cuiabano e Piton na esquerda. Eu preciso deles todos, nem sempre vão conseguir jogar todos os jogos. Daqui a pouco, eu faço a dobra, como fiz lá contra o Cruzeiro”, contou o técnico.

Outros laterais do Vasco

Além do suporte individual, Renato exige prontidão de todo o setor defensivo. O comandante reforça a necessidade de os laterais manterem o preparo físico e mental para entregarem resultados imediatos quando o jogo exigir.

“Eles têm que estar bem. Tem espaço para todo mundo. Quem não começa pode jogar. O meu elenco é até reduzido, e eu preciso de todos. Sempre falo para eles: “fiquem ligados porque, a qualquer momento, vocês podem jogar. O importante é estarem preparados”. Mas todos que têm entrado estão dando conta do recado”, afirmou Renato.

Infelizmente, a oscilação de desempenho gerou consequências amargas para o jogador fora de São Januário. Embora tenha marcado gol com a “Amarelinha”, Paulo Henrique perdeu espaço nas convocações de Carlo Ancelotti e, no momento, dificilmente integrará a lista final para a Copa do Mundo.

LEIA MAIS: Com Renato no comando, Vasco se especializa em viradas no Brasileirão

Agora, o Vasco concentra suas energias no próximo desafio contra o Grêmio, marcado para este domingo (22), às 16h, em São Januário. Atualmente, o Gigante da Colina soma oito pontos na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.