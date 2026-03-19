Zagueiro da Chapecoense aposta na força da torcida para duelo contra o Corinthians

A Chapecoense finalizou a preparação para enfrentar o Corinthians nesta quinta-feira (19), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão quer voltar a vencer na competição após quatro partidas. De acordo com o zagueiro Eduardo Doma, titular da equipe, a aposta para superar o Timão passa pelo apoio incondicional do torcedor do clube. Afinal, ele lotou a Arena Condá no empate em 1 a 1 com o Grêmio, na segunda-feira.

“Nós jogadores sabemos a responsabilidade que temos e que precisamos fazer nossa parte. A atmosfera que presenciamos em casa entre a Série B, no ano passado, e em 2026 também é maravilhosa. O torcedor jogando junto conosco faz muita diferença e acredito que isso vai fazer a diferença ao longo desse ano tão competitivo”, elogiou.

Contratado em 2024 pela Chapecoense, Doma chega à terceira temporada com a camisa do Indio Condá e vive o melhor momento no clube desde que virou titular, em meio à temporada passada. O zagueiro promete retribuir o carinho da torcida e lutar em campo sempre que receber oportunidades.

“Como sempre digo, estou muito feliz no clube, na cidade e entrosado com todos daqui. Isso ajuda muito em relação ao desempenho. Meu objetivo é manter essa constância e fazer bonito pela Chape no Brasileirão”, contou.

Chapecoense e Corinthians medem forças nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela sétima rodada do Brasileirão. Em 14º, com seis pontos, a equipe catarinense precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento.

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