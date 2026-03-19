Vasco se firma como algoz de Zubeldía no Maracanã; entenda

O Vasco garantiu a reputação de adversário indigesto com a vitória sobre o Fluminense e diante do técnico Luis Zubeldía. O profissional argentino soma 20 partidas no Maracanã no comando do Tricolor das Laranjeiras em sua trajetória pela equipe e tem apenas três derrotas, todas para o Cruz-Maltino. O histórico de confrontos em sua passagem pelo São Paulo também não é favorável.

Desde que desembarcou no Brasil para trabalhar no futebol local, o Gigante da Colina é uma espécie de vilão na caminhada de Zubeldía pelo país. Afinal, somente em sua passagem pelo Fluminense, 50% dos seus resultados negativos foram para o clube de São Januário.

Vasco assombra Zubeldía

De modo geral, a partir do seu acerto com o Fluminense durante a temporada passada, o treinador argentino já disputou cinco clássicos contra o Vasco. Neste retrospecto, ele conquistou apenas duas vitórias. A primeira no segundo jogo da edição passada das semifinais da Copa do Brasil. Na sequência, no jogo de ida das semifinais do Carioca desta temporada.

Inclusive, essa foi a única oportunidade em que o Tricolor das Laranjeiras teve êxito em eliminar o Vasco em uma competição mata-mata. Nos outros três duelos como treinador do Fluminense, o Vasco superou o rival no segundo turno do Brasileirão do ano passado. Além disso, o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil da temporada e o resultado positivo de virada pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (18).

Em seu primeiro trabalho no Brasil, durante a passagem pelo São Paulo, foram três jogos contra o Cruz-Maltino. No caso, com apenas uma vitória e dois resultados negativos, uma goleada por 4 a 1. O segundo revés ocorreu em junho de 2025 e sacramentou a sua demissão do clube do Morumbi.

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