Celta de Vigo vence o Lyon fora de casa e avança às quartas da Liga Europa

O Celta de Vigo garantiu vaga nas quartas de final da Liga Europa 2025/26 ao vencer o Lyon por 2 a 0, nesta quinta-feira (19), fora de casa. Os gols da classificação foram marcados por Javi Rueda e Ferran Jutgla. A equipe francesa teve a situação complicada ainda no primeiro tempo, com a expulsão de Niakhaté aos 19 minutos, e não conseguiu reagir. Titular na partida, o brasileiro Endrick pouco pôde fazer para evitar a eliminação no Groupama Stadium.
Dessa maneira, o Celta de Vigo segue em busca do primeiro título relevante em sua história. Classificado, o time espanhol terá o Freiburg, da Alemanha, como adversário nas quartas de final da Liga Europa.
Lyon x Celta de Vigo
O Celta de Vigo começou a partida no controle, pressionando o Lyon e criando boas chances, principalmente com Swedberg, que parou em grande defesa de Greif. Aos 18 minutos, os franceses ficaram com um jogador a menos após a expulsão de Niakhaté, o que aumentou ainda mais o domínio espanhol até o intervalo.
Na segunda etapa, o Celta transformou a superioridade em gols. Dessa maneira, Rueda abriu o placar aos 15 minutos, aproveitando sobra na área, e o time seguiu criando. Já nos acréscimos, com o Lyon exposto, Jutgla marcou o segundo e garantiu a classificação. Nos acréscimos, Tagliafico ainda foi expulso e deixou o time francês com dois jogadores a menos.
