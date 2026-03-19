Corinthians e Depay conversam por renovação, mas dívida trava acordo

O Corinthians está se movimentando para manter sua principal estrela após a Copa do Mundo. Memphis Depay, meia-atacante holandês e craque da equipe, tem contrato com o Timão até junho e o clube tem interesse em renovar o vínculo com o jogador. Ao que tudo indica, o interesse é mútuo.

De acordo com a ‘CNN Esportes’, Corinthians e Depay mostraram interesse na renovação do contrato e estão dispostos a conversar pela extensão do vínculo. Contudo, o empecilho nesta momento seria a questão financeira.

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Ainda segundo a ‘CNN’, o Corinthians tem uma dívida de aproximadamente R$ 40 milhões para com Memphis Depay. A dívida, por sua vez, não tem a ver com atrasos salariais ou algo do tipo, e sim com o não pagamento de premiações e bônus previstos em gatilhos contratuais.

Para entrar em acordo pela renovação do vínculo, as duas partes teriam que fazer concessões. O Timão terá que encontrar uma forma de pagar o que deve ao jogador, seja reduzindo a dívida em um acordo, ou parcelando o valor. Do outro lado, Memphis poderia ter que reduzir seus vencimentos para assinar um novo contrato. Em entrevista recente, o holandês admitiu que poderia “equilibrar” um novo contrato para se adequar na situação financeira do Timão.

Além da questão financeira, o momento da renovação é algo que está na cabeça do Corinthians. Há um grande interesse do Timão em renovar com Memphis antes da Copa do Mundo, uma vez que o holandês deve ser convocado para defender as cores do seu país. Caso Memphis faça uma boa competição com a Holanda, o jogador pode se valorizar ao ponto do Timão receber propostas vantajosas.

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