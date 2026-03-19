Nos pênaltis, Nottingham Forest supera o Midtjylland e avança na Liga Europa

Foi com emoção até o fim, mas o Nottingham Forest – time dos brasileiros Igor Jesus, Murilo, Morato e Jair – está classificado para as quartas de final da Uefa Europa League. O time inglês, que havia perdido o primeiro jogo por 1 a 0 para o Midtjylland na Inglaterra, foi até a Dinamarca e venceu por 2 a 1 no tempo normal. Após a prorrogação empatada, a classificação foi decidida nos pênaltis e o Forest levou a melhor ao converter as três cobranças, enquanto o time dinamarquês errou todas.

Portanto, o Nottingham Forest vai enfrentar o vencedor do confronto entre Porto-POR e Stuttgart-ALE, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio do Dragão.

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Forest na frente!

Em um primeiro tempo de muita luta, transpiração e pouca inspiração, o Forest foi atrás do resultado para tirar a vantagem conquistada pelo Midtjylland no jogo de ida. O gol que abriu o placar da partida veio somente aos 43 minutos, quando Milenkovic aproveitou cruzamento na área e escorou para Domínguez testar sem chances para o goleiro do time dinamarquês.

Que golaço!

Na etapa final, o Forest voltou melhor e aproveitou para dobrar sua vantagem logo aos seis minutos. McAtee achou belo passe para Yates, que finalizou de longa distância e acertou o ângulo. Naquele momento, o time inglês não somente abria dois gols de frente na partida, como também havia superado o Midtjylland no agregado.

Tudo igual

O time dinamarquês, por sua vez, não se deu por vencido. Precisando de um gol para levar o jogo para a prorrogação, os dinamarqueses conseguiram evitar o pior no tempo normal. Aos 22, após cruzamento na área, a defesa do Nottingham Forest bateu cabeça e a bola sobrou nos pés de Erlic, que finalizou bonito e não deu chances para defesa de Ortega. Forest em vantagem na partida, mas tudo igual no agregado.

Prorrogação

Com o agregado em 2 a 2 após os 180 minutos, Midtjylland e Forest foram para mais 30 minutos de jogo para definir o classificado. O time inglês chegou a marcar duas vezes no tempo extra, uma em cada tempo, mas os dois gols foram anulados. Os dinamarqueses, por sua vez, pareciam satisfeitos em se defender e tentar levar a partida para os pênaltis. A estratégia deu certo e a vaga foi definida nos penais.

Nos pênaltis

Desse modo, após um tempo extra sem gols, Midtjylland e Forest decidiram a vaga nas quartas de finais nos pênaltis, e o time inglês levou a melhor por 3 a 0. Cho Gue-Sung, Simsir e Chilufya desperdiçaram as cobranças dinamarquesas, enquanto Gibbs-White, Sangaré e Neco Williams convertaram as penalidades. Classificação inglesa e vaga garantida nas quartas.

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