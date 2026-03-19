Flamengo vence o Olímpia e chega à terceira final seguida da Libertadores Sub-20

O Flamengo está em sua terceira final consecutiva da Libertadores sub-20. Nesta quinta-feira (19), o Rubro-Negro venceu o Olímpia, do Paraguai, por 2 a 1, em jogo realizado no estádio Banco Guayaquil, em Quito (EQU). Ryan Francisco e Pablo Lúcio marcaram os gols dos cariocas, com Barone descontando. Agora, a equipe vai aguardar o ganhador de Palmeiras x Santiago Wanderers, do Chile, que se enfrentam às 20h30 (de Brasília). A decisão será no próximo domingo (22).

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Com o resultado, a equipe brasileira manteve-se invicta e tenta o tricampeonato seguido da competição. Aliás, pode fazer a segunda decisão consecutiva diante do Palmeiras. Afinal, as duas equipes se enfrentaram também em 2025, com triunfo rubro-negro.

Primeiro tempo equilibrado

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, apesar da superioridade do time brasileiro na posse de bola: mais de 70%. Nas finalizações, duelo parelho, com nove a oito para o Rubro-Negro. As duas equipes utilizaram mais o lado esquerdo do ataque, porém de formas distintas. Enquanto os cariocas trocavam mais passes pelo setor, os paraguaios imprimiam muita velocidade pela canhota.

O Flamengo chegou a primeira vez logo com menos de um minuto, porém a finalização foi para fora. O Olímpia respondeu logo em seguida, mas Léo Nannetti pegou com segurança. Aos 11, o Rubro-Negro abriu o placar. Em jogada pela direita, Ryan Roberto cortou Ledesma e chutou de canhota no cantinho. Contudo, a resposta paraguaia não demorou a acontecer. Daniel Sales cometeu pênalti, bem batido por Barone.

A segunda metade da etapa foi com menos intensidade, com as duas equipes mantendo mais tranquilidade na hora de partir para o ataque. Ainda assim, Guilherme quase colocou o Flamengo em vantagem em contragolpe aos 39 minutos.

Pablo Lúcio garante vitória do Flamengo

No segundo tempo, o Flamengo chegou logo no início com João Victor, cabeceando para defesa de Insfran. A equipe carioca seguiu com a posse de bola, mas demorou a encontrar espaços na defesa do Olímpia. Assim, o técnico Bruno Pivetti lançou Pablo Lúcio, que normalmente é titular, mas que retornou recentemente de lesão.

Em quatro minutos, o meio-campista mudou o jogo. Aos 28, ele aproveitou sobra na entrada da área após cobrança de escanteio e acertou um lindo chute, indefensável para Insfran: Flamengo 2 a 1. Com a vantagem no marcador, o Rubro-Negro começou a administrar o jogo e sair na boa. E quase se complicou com Lucas Vieira, que acertou o jogador do Olímpia e levou o cartão vermelho direto. Entretanto, o árbitro foi até o vídeo e anulou a expulsão. Aos 43, Léo Nannetti, bem colocado, segurou bem cabeçada de Ledesma.

Nos acréscimos, os cariocas seguraram bem a tentativa dos paraguaios de chegar ao empate e ainda perderam uma última chance, com Daniel Sales, que mandou para fora. Flamengo classificado para a decisão, que ocorrerá também no Equador, no próximo domingo.

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