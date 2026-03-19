Iván Román ganha espaço e faz seu primeiro gol pelo Atlético

Prestes a completar uma temporada inteira no Atlético, o zagueiro Iván Román marcou o seu primeiro gol pelo clube na última quarta-feira (18), que garantiu a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ainda busca se consolidar na equipe, mas já ganhou mais espaço com a chegada de Eduardo Domínguez.

Aliás, Román fez apenas o seu quarto jogo na temporada. No entanto, nas últimas três partidas do Galo em 2026, ele começou como titular em três, o que mostra que caiu nas graças do novo treinador.

“Não tem sido fácil para mim. Cheguei ano passado e não tive muitas oportunidades. Tive que brigar (por espaço)”, declarou.

Na última temporada, o zagueiro disputou apenas 16 jogos. Revelado pelo Palestino, o defensor há havia reclamado da falta de chances no Atlético na Data Fifa de setembro, em entrevista a veículos chilenos.

Desde que chegou a Belo Horizonte, o atleta tem morado somente com a namorada, com a família permanecendo no Chile. Ele fechou contrato de cinco temporadas com o Atlético, que pagou 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões no câmbio da época) ao Palestino pela transferência.

“Precisávamos ganhar. Estou muito contente com o gol e a vitória. Quero dedicar à minha família. Minha mãe, meu pai e meu irmão. Não os vejo. Tenho muita saudade”, finalizou o defensor.

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