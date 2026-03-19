Palmeiras reencontra São Paulo pelo Brasileirão cinco meses após clássico polêmico

Neste sábado, o Palmeiras volta ao MorumBIS para enfrentar o São Paulo cinco meses depois de um dos jogos mais polêmicos da história recente do Brasileirão. Agora, os dois rivais brigam pela liderança da competição, mas o fantasma da última partida ainda habita na mente dos torcedores e até de Abel Ferreira.

Naquela tarde de outubro de 2025, o São Paulo chegou a abrir 2 a 0 de vantagem sobre o Palmeiras. O Tricolor teria a chance de fazer o terceiro, caso Ramon Abatti Abel tivesse assinalado um pênalti de Allan em Tapia. O árbitro – e o VAR – deixaram o jogo seguir e não marcaram a penalidade. Pouco depois, o Verdão virou a partida para 3 a 2 e saiu com os três pontos.

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Após esta partida, Ramon Abatti Abel e toda equipe de arbitragem da partida foram punidos e afastados pela CBF. A polêmica sobre a atuação da arbitragem gerou assunto por semanas. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, deu a entender que houve uma mudança de postura da arbitragem e da opinião pública diante da polêmica em relação ao clube.

“Se eu soubesse que a consequência desse jogo teria a consequência que teve, quando outras equipes se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo”, disse Abel, em coletiva após Palmeiras x Botafogo, na última quarta.

Desde o clássico do MorumBIS, Abel Ferreira diversas vezes se posiocionou publicamente contra arbitragens que, no seu entendimento, vinham a prejudicar o Palmeiras no Brasileirão. Coincidência ou não, o Verdão “derreteu” nas rodadas finais e o Flamengo acabou campeão brasileiro.

Diretor do São Paulo rebate Abel

Por outro lado, Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, rebateu a declaração de Abel Ferreira. O cartola tricolor voltou a lembrar da polêmica da última partida no MorumBIS e alertou que espera uma arbitragem melhor do que a de Ramon Abatti Abel.

“O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. O fato é que ganhou. E nós, infelizmente, temos tido nesses confrontos, em competições distintas, erros que favorecem o adversário. Nós vamos enfrentar uma equipe extremamente competente, um time muito bem montado, com um treinador muito capacitado. E eu disso isso na última vez que os enfrentamos. Por isso que a arbitragem tem que permitir que o jogo se resolva no campo. Isso não tem acontecido. Nós desejamos que a equipe de arbitragem aplique a regra. e arbitragem passar despercebida, então nós teremos um grande clássico. Vai ganhar quem for mais competente. O que não podemos é deixar de ganhar esses jogos por interferência da arbitragem”, disse Rui Costa para a ESPN.

São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar neste sábado, às 21h, no MorumBIS, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes dividem a liderança da competição, ambos com 16 pontos, mas com o Verdão na dianteira por ter um saldo de gols melhor.

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