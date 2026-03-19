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Palmeiras reencontra São Paulo pelo Brasileirão cinco meses após clássico polêmico

Palmeiras reencontra São Paulo pelo Brasileirão cinco meses após clássico polêmico
Palmeiras reencontra São Paulo pelo Brasileirão cinco meses após clássico polêmico -

Neste sábado, o Palmeiras volta ao MorumBIS para enfrentar o São Paulo cinco meses depois de um dos jogos mais polêmicos da história recente do Brasileirão. Agora, os dois rivais brigam pela liderança da competição, mas o fantasma da última partida ainda habita na mente dos torcedores e até de Abel Ferreira.

Naquela tarde de outubro de 2025, o São Paulo chegou a abrir 2 a 0 de vantagem sobre o Palmeiras. O Tricolor teria a chance de fazer o terceiro, caso Ramon Abatti Abel tivesse assinalado um pênalti de Allan em Tapia. O árbitro – e o VAR – deixaram o jogo seguir e não marcaram a penalidade. Pouco depois, o Verdão virou a partida para 3 a 2 e saiu com os três pontos.

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Após esta partida, Ramon Abatti Abel e toda equipe de arbitragem da partida foram punidos e afastados pela CBF. A polêmica sobre a atuação da arbitragem gerou assunto por semanas. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, deu a entender que houve uma mudança de postura da arbitragem e da opinião pública diante da polêmica em relação ao clube.

“Se eu soubesse que a consequência desse jogo teria a consequência que teve, quando outras equipes se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo”, disse Abel, em coletiva após Palmeiras x Botafogo, na última quarta.

Desde o clássico do MorumBIS, Abel Ferreira diversas vezes se posiocionou publicamente contra arbitragens que, no seu entendimento, vinham a prejudicar o Palmeiras no Brasileirão. Coincidência ou não, o Verdão “derreteu” nas rodadas finais e o Flamengo acabou campeão brasileiro.

Diretor do São Paulo rebate Abel

Por outro lado, Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, rebateu a declaração de Abel Ferreira. O cartola tricolor voltou a lembrar da polêmica da última partida no MorumBIS e alertou que espera uma arbitragem melhor do que a de Ramon Abatti Abel.

“O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. O fato é que ganhou. E nós, infelizmente, temos tido nesses confrontos, em competições distintas, erros que favorecem o adversário. Nós vamos enfrentar uma equipe extremamente competente, um time muito bem montado, com um treinador muito capacitado. E eu disso isso na última vez que os enfrentamos. Por isso que a arbitragem tem que permitir que o jogo se resolva no campo. Isso não tem acontecido. Nós desejamos que a equipe de arbitragem aplique a regra. e arbitragem passar despercebida, então nós teremos um grande clássico. Vai ganhar quem for mais competente. O que não podemos é deixar de ganhar esses jogos por interferência da arbitragem”, disse Rui Costa para a ESPN.

São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar neste sábado, às 21h, no MorumBIS, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes dividem a liderança da competição, ambos com 16 pontos, mas com o Verdão na dianteira por ter um saldo de gols melhor.

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