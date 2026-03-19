Cuiabano e Spinelli despontam como substitutos de Piton e Vegetti no Vasco

A vitória do Vasco, de virada, por 3 a 2 sobre o Fluminense, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe a esperança da possibilidade de recuperar uma jogada que trouxe diversos benefícios à equipe nos últimos anos. Isso porque as entradas de Cuiabano e Spinelli no time possibilitaram ao Cruz-Maltino empatar o clássico próximo aos acréscimos.

Inclusive, o lance fez os torcedores recordarem de uma outra dupla, que também brilhou pelo clube de São Januário: o lateral-esquerdo Lucas Piton, que permanece no elenco, e o centroavante Vegetti, que saiu no início desta temporada rumo ao Cerro Porteño, do Paraguai.

Com a má fase de Piton, o Gigante da Colina optou por buscar no mercado o também lateral-esquerdo Cuiabano, que pertence ao Nottingham Forest. Já Spinelli chegou para ocupar a vaga deixada por Vegetti.

O gol de Spinelli trouxe recordações da dupla Piton/Vegetti, pois o tento que o novo camisa 77 do Vasco anotou, com assistência de Cuiabano, foi semelhante à jogada característica que os antecessores costumavam combinar. Assim, a torcida passou a ficar esperançosa que tenha êxito em recuperá-la e voltar a usá-la como uma arma.

Primeiras contribuições ao Vasco

O centroavante soma sete partidas desde a sua chegada ao elenco e já anotou dois gols. Além disso, Cuiabano precisou passar por um período mais extenso de readaptação física pelo período em que atuou na equipe sub-20 do Nottingham Forest, da Inglaterra.

Com relação ao camisa 66, ele já contribuiu com um gol e duas assistências em dois jogos consecutivos. O primeiro passe foi para um dos gols de Cauan Barros, no compromisso anterior, o empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, no Mineirão. Já no resultado positivo no clássico contra o Fluminense, ele serviu Spinelli.

Desde que Renato Gaúcho assumiu o comando da equipe, a partir das três rodadas anteriores, o clube de São Januário saiu da zona de rebaixamento. Isso porque segue invicto neste intervalo com duas vitórias e um empate. Deste modo, a equipe encontra-se na décima colocação, com oito pontos.

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