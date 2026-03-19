Cruzeiro acerta com o técnico Artur Jorge e define logística

O Cruzeiro, enfim, acertou a contratação do técnico Artur Jorge para a vaga deixada por Tite, demitido no último domingo (15). O português, que estava no Al-Rayyan, do Catar, deve ser anunciado em breve pela Raposa. Assim, os detalhes da logística foram definidos com o português nesta quinta-feira (19), após assinatura do contrato até o fim de 2027.

A expectativa do Cruzeiro é de que o português esteja em Belo Horizonte até o sábado (21), para que ele possa acompanhar, dos camarotes do Mineirão, o jogo contra o Santos, no domingo (22), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda não há confirmação por conta da situação do Catar. O país está envolvido nos conflitos bélicos que assolam o Golfo Pérsico nos últimos dias.

A nova comissão técnica terá apresentação e comandará os primeiros treinos na Toca durante a próxima semana. Depois do jogo contra o Santos, haverá pausa no Brasileiro por causa da Data Fifa, com o time voltando a campo em 1º de abril, contra o Vitória, no Mineirão. Com isso, Artur Jorge ganha tempo para conhecer os jogadores e tentar colocar a sua cara em campo.

A estreia do português pela equipe celeste, portanto, deve ser diante do Vitória, no dia 1º de abril, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Peixe, o time ainda terá o interino Wesley Carvalho.

Carreira de Artur Jorge

Após demitir Tite, o Cruzeiro iniciou a busca por um substituto. A Raposa manifestou interesse em Filipe Luís, ex-Flamengo, mas recebeu uma negativa. Portanto, mirou Artur Jorge. O técnico, de 54 anos, está no Al-Rayyan desde 2025 após deixar o Botafogo. No futebol brasileiro, o treinador português obteve sucesso no comando do clube carioca, sendo campeão do Brasileirão e Libertadores em 2024.

Naturalmente, a carreira de técnico de Artur Jorge teve forte influência do Braga, de Porgual. Antes de assumir a equipe principal definitivamente em 2022, o treinador trabalhou no Braga B e equipes de base do clube. Além dos Guerreiros do Minho, o treinador passou por Famalicão-POR, Tirsense-POR e Limianos-POR.