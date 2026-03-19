Porto vence Stuttgart e avança às quartas da Liga Europa

O Porto confirmou a classificação às quartas de final da Liga Europa 2025/26 ao vencer o Stuttgart por 2 a 0, nesta quinta-feira (19), no Estádio do Dragão. William Gomes e Victor Froholdt, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória.

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Com o resultado, os portugueses fecharam o confronto com 4 a 1 no placar agregado, já que haviam vencido o jogo de ida na Alemanha. Agora, o Porto terá pela frente o Nottingham Forest na próxima fase da competição.

Dessa maneira, o Porto chega embalado para o compromisso diante do Braga, no próximo domingo (22), fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Português. O Dragão lidera a competição com 69 pontos, sete a mais que o vice-líder Sporting, com uma partida a menos.

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