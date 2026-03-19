Antony marca, Betis goleia Panathinaikos e avança na Liga Europa

O Betis confirmou a classificação para as quartas de final da Liga Europa 2025/26 com uma atuação dominante diante do Panathinaikos. Em casa, o time espanhol venceu por 4 a 0, nesta quinta-feira (19), e reverteu a desvantagem do jogo de ida, na Grécia. Ruibal abriu o placar, Amrabat ampliou ainda no primeiro tempo e, na etapa final, Cucho Hernández e Antony fecharam a goleada.

Em grande fase com a camisa do Betis, o brasileiro Antony voltou a se destacar, participando ativamente da vitória e deixando sua marca. Mesmo assim, o atacante não foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia.

Com a vaga garantida, o Betis agora terá pela frente o Braga nas quartas de final da Liga Europa.

