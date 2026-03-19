Sem Lucas, São Paulo inicia preparação para enfrentar o Palmeiras

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (19), um dia após perder para o Atlético por 1 a 0, na Arena MRV. Assim, o Tricolor iniciou a preparação para enfrentar o Palmeiras, no duelo de líderes do Campeonato Brasileiro no Morumbis, às 21h (de Brasília), do próximo sábado (21).

O técnico Roger Machado comandou o primeiro treino visando ao Choque-Rei. Poupado diante do Galo, o lateral-direito Lucas Ramon fez trabalhos no gramado do CT da Barra Funda, complementando com atividades da preparação física. Ao lado do defensor estava o atacante Ryan Francisco, em transição física após se recuperar de grave lesão no joelho esquerdo.

Os jogadores que iniciaram a partida contra o Atlético fizeram atividades na academia, cumprindo um cronograma de recuperação. Os demais atletas do elenco foram a campo e realizaram exercícios propostos por Roger Machado.

Por outro lado, o São Paulo perdeu Lucas Moura, que teve diagnosticada fratura em duas costelas e deve parar por até oito semanas. Assim, o meia ficou em casa e iniciou a recuperação.

Aliás, o Tricolor volta a treinar nesta sexta-feira, também no CT da Barra Funda, de olho no clássico. As duas equipes somam 16 pontos no Campeonato Brasileiro, porém o Palmeiras leva vantagem nos critérios de desempate.

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