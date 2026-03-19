Fifa prevê recorde na distribuição de recursos para o futebol mundial

Os esforços da Fifa para promover o futebol em todo o mundo resultaram na aprovação unânime do Relatório Anual de 2025. O documento inclui um orçamento de receita recorde de 14 bilhões de dólares (R$ 73 bi). O valor está previsto para o quadriênio 2027-2030. A cifra será reinvestida, claro, no esporte mais popular do mundo.

Durante o próximo ciclo, as Associações Membro da Fifa terão direito ao benefício de oito vezes no valor do investimento para o desenvolvimento do futebol em comparação aos programas antes de 2016. Os investimentos do Fifa Forward atingirão, aliás, um novo patamar de 2,7 bilhões de dólares (R$ 14 bilhões).

“A Fifa cumpre, portanto, a missão de melhorar e promover o esporte globalmente ao reinvestir recursos sem precedentes no futebol”, disse o presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino.

“Fifa deu passos gigantescos”

Na sequência, o dirigente enumerou avanços da Fifa nos últimos anos. Infantino destacou, assim, o protagonismo da Copa do Mundo para os resultados da própria entidade máxima do futebol mundial.

“Não se trata apenas de números, mas de resultados concretos, como mais oportunidades de competir no mais alto nível para homens, mulheres e jogadores das categorias de base, bem como melhor infraestrutura e maior acesso à tecnologia em todas as nossas Associações Membro da Fifa, para mencionar apenas alguns. A Fifa deu passos gigantescos em termos de investimento no futebol nos últimos dez anos. Isso não teria sido possível sem a Copa do Mundo, nossa principal fonte de renda. Uma Copa de sucesso significa mais crianças jogando futebol e se beneficiando de seu poder educacional, mais campos e mais capacitação ao redor do mundo”, completou o mandatário.

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