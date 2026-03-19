Nyvi pede calma para Nyvelados engrenar na Kings League: ”Não existe crise”

O Nyvelados ainda não venceu no segundo split da Kings League Brasil, mas o ambiente interno segue longe de qualquer turbulência. Após perder para a Furia na estreia e para o Fluxo por 7 a 6 na segunda rodada, a equipe convive com pressão externa. Algo que a presidente Nyvi Estephan tratou de rebater.

Em entrevista ao J10, a dirigente foi direta ao afastar qualquer crise e pediu paciência diante do processo de reformulação do elenco.

“Está dando errado? Não está dando errado não. Gente, não está dando errado. Pelo amor de Deus. A gente teve um jogo, primeiro jogo, empatamos contra o atual campeão. Jogando muito bem. Segundo jogo, a gente perdeu para o Fluxo, perdeu por causa de um gol. Perdemos. Detalhes. Tem dia que é dia. Tem jogo que é jogo. Uma equipe muito boa, muito bem estruturada. Vocês têm que levar em consideração que a maioria dos times hoje… Poucos tiveram uma grande mudança, que nem a gente teve. Simplesmente a maioria dos nossos atletas agora, em campo, nunca jogaram uma modalidade da Kings League. E ainda assim, eles chegaram e macetaram. Não está dando nada errado não, gente. Não existe crise dentro do Nyvelados. Muito pelo contrário. A gente, nesse momento, perde no momento que pode perder. E tem que vencer quando tiver que vencer.”, disse Nyvi.

Elenco reforçado, mas que não engrenou

A fala reforça o contexto de mudanças profundas no elenco. O Nyvelados investiu alto, trouxe jogadores do futsal e firmou parceria com o tradicional Resenha F.C, o que elevou a expectativa dos torcedores. Ainda assim, a adaptação à dinâmica da liga tem sido um desafio inicial.

Nyvi também relembrou o desempenho da equipe no primeiro split para contextualizar o momento atual. Apesar da boa campanha na fase inicial, o time acabou eliminado precocemente no mata-mata.

“Eu vou te falar uma coisa simples. Vocês viram o que aconteceu no primeiro split do Nyvelados. A gente fez uma campanha excepcional. Fomos muito bem. A gente ficou em terceiro ali na fase de grupos. A gente só ficou atrás do G3X e da Furia, que já eram experientes na modalidade. Quando chegou no primeiro jogo do mata-mata, a gente foi eliminado. Contra o fluxo, inclusive.”, explicou a presidente.

Na avaliação da presidente, oscilações fazem parte do processo competitivo. Além disso, podem servir como aprendizado em um momento menos decisivo do torneio.

“Tem dia que é dia, tem jogo que é jogo. A gente sabe que isso é normal de jogo. Também não dá pra gente ficar ileso vários jogos. Chega uma hora de um jogo decisivo e a gente perde. Pô, aprendemos da melhor forma possível. Que, nesse momento, eu prefiro estar perdendo agora nos primeiros jogos, contra o atual campeão, contra o fluxo, que é uma equipe muito boa. Muito bem estruturada”, completou Nyvi.

Nyvelados em busca de reação na Kings League

Contudo, apesar do início sem vitórias, o cenário ainda é considerado reversível. Afinal, o saldo de gols apertado e o número de rodadas restantes mantêm o time vivo na disputa.

“Isso coloca a gente numa posição de pressão. Coloca a gente numa situação em que a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Graças a Deus a gente não está numa situação… Até, inclusive, o saldo de gols. Nosso saldo de gols é menos um só. Então, mesmo perdendo dois jogos. Então, nesse momento, a gente precisa, óbvio, correr atrás. E usar toda a experiência do que a gente tá adquirindo aqui pra voltar diferente e fazer diferente. Ainda são sete rodadas. Tem muita coisa pra acontecer”, encerrou Nyvi Estephan.

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