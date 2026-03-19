Dirigentes indicam acordo por criação de liga única: “No caminho certo”

Os clubes brasileiros caminham para formação de uma liga única e querem uma a parceria da CBF para o processo de criação. Para isso, haverá uma reunião no dia 6 de abril com todos os clubes no hotel Hilton da Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. Antes do sorteio dos grupos da Libertadores nesta quinta-feira (19), os dirigentes de Flamengo, Palmeiras e Corinthians reforçaram a união entre todos os mandatários.

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista ressaltou que há realinhamento dos clubes e vê o acordo muito próximo entre os clubes.

“Em 6 de abril, no Hilton da Barra, reunião. Olha, vou te dizer, estou nisso há alguns anos, fui muito cético durante muito tempo, não pela necessidade, mas porque os interesses eram muito divergentes. Tenho percebido um realinhamento de forma positiva, nunca estive tão otimista em uma liga em parceria com a CBF. O trabalho tem sido muito bacana. Muitas coisas que deviam ter sido feitas em 20 anos, tem sido feitas agora. Muita coisa positiva foi feita. Pavimentaram o caminho para o acordo”, disse à getv.

CEO do Corinthians, Marcelo Paz, portanto, também foi na mesma linha do presidente do Flamengo.

“O Corinthians pensa igual ao Flamengo. Vê um movimento em direção a formação da liga de clubes. O norte foi esse. Juntar com a Libra e CBF, discutirmos a liga. Essa é a ideia. O sinal está verde para isso. Corinthians e Flamengo são grandes nomes. O caminho, afinal, é esse. Fui um dos fundadores da LFU. Acho que será uma entidade só. O momento é oportuno. Que a gente não deixe ele passar. Chance clara para nós, ter maturidade para dar um grande passo junto com a CBF”, ressaltou.

Leila no mesmo caminho

Por fim, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ressaltou que deseja a evolução do futebol brasileiro e também indicou um acerto entre os clubes. Além disso, negou qualquer troca de farpas com o mandatário do Flamengo.

“Eu não troquei farpas. Tenho bom coração. O que eu quero é o melhor para o futebol brasileiro. Quero o Palmeiras vencedor e disputando, mas, também, quero que o futebol brasileiro evolua. Porque todos nós ganhamos. Houve uma reunião no Rio de Janeiro, não estive presente, mas fui representada. Assim, dia 6, haverá outra. Para conversamos sobre Liga. Estamos no caminho certo.”

A divisão dos blocos

Futebol Forte União:

Série A – Corinthians, Fluminense, Coritiba, Cruzeiro, Botafogo, AthleticoPR, Chapecoense, Internacional, Mirassol, Vasco

Série B – América-MG, Athletic, Atlético-GO, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, CRB, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Juventude, Londrina, Novorizontino, Operário, Ponte Preta, Sport e Vila Nova

Série C – Amazonas, Figueirense e Ituano

Série D – CSA e Tombense

Libra

Série A – Atlético-MG, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Bahia, Red Bull Bragantino, Remo, São Paulo, Santos e Vitória

Série C – Paysandu, Brusque, Ferroviária, Guarani e Volta Redonda

Série D – ABC e Sampaio Corrêa

A divisão

Igualitário (40%): repartido igualmente entre os clubes da Série A que integram a Libra.

Performance (30%): o cálculo, aliás, se deu conforme a posição final no Brasileirão.

Audiência (30%): teve como base a audiência dos jogos, mas com critérios sob contestação do Flamengo.

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