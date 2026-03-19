Bologna vence Roma na prorrogação e vai às quartas da Liga Europa

Em duelo eletrizante, o Bologna venceu a Roma por 4 a 3 na prorrogação, no Estádio Olímpico, em Roma, e se classificou para as quartas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira (19). Jonathan Rowe, Federico Bernardeschi, Castro e Nicolò Cambiaghi, no tempo extra, fizeram para os visitantes. Evan Ndicka, Donyell Malen e Lorenzo Pellegrini marcaram para os donos da casa. Com o resultado, o Bologna, portanto, enfrentará o Aston Villa nas quartas de final da Liga Europa.

O Bologna abriu o placar, aos 21 minutos do primeiro tempo, com Jonathan Rowe. Não muito tempo depois, a Roma chegou ao empate com Evan NDicka. E o jogo parecia terminar com placar igual, mas aos 46 minutos Federico Bernardeschi colocou o Rossoblù à frente do placar novamente.

Na segunda etapa, os visitantes ampliaram o placar com Santiago Castro, aos 12 minutos. No entanto, os romanos não se intimidaram e foram buscar o empate. Donyell Malen e Lorenzo Pellegrini anotaram os gols para os donos da casa. Assim, a partida foi para prorrogação.

Com o placar agregado empatado por 3 a 3 no tempo normal, a decisão caminhou para a prorrogação. No primeiro tempo do tempo extra, Nicolò Cambiaghi marcou o gol da classificação do Bologna.

Por fim, os dois times voltam a campo no próximo domingo (22), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. O Bologna recebe a Lazio às 11h (de Brasília), no Renato Dall’Ara, em Bologna. Já a Roma encara o Lecce às 14h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma. O Giallorossi é o sexto colocado da Serie A, com 51 pontos, enquanto o Rossoblù é o oitavo, com 42.

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