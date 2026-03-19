Homenagem faz uniforme de clube de Santa Catarina ganhar popularidade na Alemanha

A nova peça do Metropolitano, clube que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Catarinense produziu alcançou teve uma expansão inesperada e internacional. Afinal, o novo uniforme confeccionado exclusivamente para a utilização dos goleiros do time ganhou popularidade na Alemanha. Até porque, a vestimenta conta com símbolos, que homenageiam a cultura oriunda do país europeus, e que foi a base para a construção de Blumenau, cidade catarinense que é a sede da instituição esportiva.

Assim, o clube optou em homenagear a cidade de Braunschweig no novo conjunto do time para a atual temporada pela conexão, que se criou entre as duas cidades, a da Alemanha e a do Brasil. No entanto, o Metropolitano não imaginava a proporção, que o uniforme ganharia e a rápida procura de interessados vindos da Alemanha.

Inclusive, em um intervalo de 72 horas, o clube recebeu aproximadamente 300 pedidos. A quantidade é tão impactante, que a loja esportiva do clube está em negociações com potenciais clientes europeus na tentativa de facilitar um envio, que gere menos custos para a Alemanha. Importante ressaltar que em condições normais, o gasto para transportar o uniforme para a Europa giraria em torno de 35 euros (aproximadamente R$ 210 na cotação atual).

A “PromoSports”, responsável pela produção das camisas do Metropolitano avança com os pedidos, de acordo com as solicitações do clube e de outras lojas parceiras. Mesmo com o surpreendente interesse, a fornecedora de material esportivo vem cumprindo a demanda.

Semelhanças com peça da Alemanha

Inclusive, o uniforme de goleiros do Metropolitano despertou o interesse dos alemães pela similaridade com a peça, que o Eintracht Braunschweig II utiliza, o time exatamente da cidade alemã de Braunschweig. A propósito, a equipe disputa a Segunda Divisão da Alemanha.

Com relação ao Metropolitano, o time está mais próximo de iniciar a sua trajetória na Segunda Divisão do Campeonato Catarinense desta temporada. Além disso, o torneio terá dez equipes em disputa e o pontapé inicial será em abril. Na próxima edição do campeonato, o regulamento prevê que somente o campeão vai assegurar o acesso para a elite do Catarinense.

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