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Homenagem faz uniforme de clube de Santa Catarina ganhar popularidade na Alemanha

Homenagem faz uniforme de clube de Santa Catarina ganhar popularidade na Alemanha
Homenagem faz uniforme de clube de Santa Catarina ganhar popularidade na Alemanha -

A nova peça do Metropolitano, clube que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Catarinense produziu alcançou teve uma expansão inesperada e internacional. Afinal, o novo uniforme confeccionado exclusivamente para a utilização dos goleiros do time ganhou popularidade na Alemanha. Até porque, a vestimenta conta com símbolos, que homenageiam a cultura oriunda do país europeus, e que foi a base para a construção de Blumenau, cidade catarinense que é a sede da instituição esportiva.  

Assim, o clube optou em homenagear a cidade de Braunschweig no novo conjunto do time para a atual temporada pela conexão, que se criou entre as duas cidades, a da Alemanha e a do Brasil. No entanto, o Metropolitano não imaginava a proporção, que o uniforme ganharia e a rápida procura de interessados vindos da Alemanha.  

Inclusive, em um intervalo de 72 horas, o clube recebeu aproximadamente 300 pedidos. A quantidade é tão impactante, que a loja esportiva do clube está em negociações com potenciais clientes europeus na tentativa de facilitar um envio, que gere menos custos para a Alemanha. Importante ressaltar que em condições normais, o gasto para transportar o uniforme para a Europa giraria em torno de 35 euros (aproximadamente R$ 210 na cotação atual).

A “PromoSports”, responsável pela produção das camisas do Metropolitano avança com os pedidos, de acordo com as solicitações do clube e de outras lojas parceiras. Mesmo com o surpreendente interesse, a fornecedora de material esportivo vem cumprindo a demanda.

Semelhanças com peça da Alemanha 

Inclusive, o uniforme de goleiros do Metropolitano despertou o interesse dos alemães pela similaridade com a peça, que o Eintracht Braunschweig II utiliza, o time exatamente da cidade alemã de Braunschweig. A propósito, a equipe disputa a Segunda Divisão da Alemanha. 

Com relação ao Metropolitano, o time está mais próximo de iniciar a sua trajetória na Segunda Divisão do Campeonato Catarinense desta temporada. Além disso, o torneio terá dez equipes em disputa e o pontapé inicial será em abril. Na próxima edição do campeonato, o regulamento prevê que somente o campeão vai assegurar o acesso para a elite do Catarinense.

 

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