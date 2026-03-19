Marcelo Teixeira explica escolha por Cuca no Santos: “Conhece os bastidores”

O Santos optou por uma solução direta para o comando técnico. Em entrevista no Paraguai, antes dos sorteios da Copa Sul-Americana e da Libertadores, o presidente Marcelo Teixeira explicou os motivos que levaram à contratação de Cuca, escolhido para substituir Juan Pablo Vojvoda após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo o dirigente, o histórico do treinador com o clube pesou de forma decisiva na escolha. A identificação com o ambiente e o conhecimento interno foram determinantes para acelerar o processo.

“O Cuca foi jogador do Santos na década de 90, foi treinador com boas passagens, a última final de Libertadores do clube foi com ele. Conhece o Santos, é um excelente profissional. Conhece os bastidores. Convicção desde o início para decidir o mais rápido possível”, disse.

A diretoria, inclusive, descartou uma análise mais ampla de mercado. A prioridade foi fechar rapidamente com um nome já conhecido nos bastidores da Vila Belmiro.

“Não quisemos estudar o mercado. Foi rápido pela identidade e pela relação com ele. Parte da comissão já esteve em Santos (nesta quinta-feira). Será apresentado amanhã (sexta-feira)”, afirmou.

Presidente reconhece trabalho de Vojvoda no Santos

Apesar da mudança, Teixeira fez questão de reconhecer o trabalho de Vojvoda. O presidente revelou que a decisão pela demissão ocorreu ainda após o jogo, enquanto se deslocava para o aeroporto, e destacou aspectos positivos do período do argentino no clube.

“Não é prazeroso para mim interromper o trabalho de um cara como o Vojvoda. Foram meses no Santos. Tivemos algumas contestações, mas foi mantido. Alcançou os objetivos do ano passado, ficamos na Série A, fomos na Sul-Americana. Promoveu jogadores da base. Foi um trabalho interessante, mas não deu liga”, afirmou.

Ainda assim, o desempenho recente pesou na avaliação final da diretoria, especialmente pela falta de evolução dentro de campo.

“Não tivemos nitidamente em campo a possibilidade de ver uma melhor performance. Não só em resultados, mas esquema tático. Conversamos com ele, já estava a caminho. Ontem mesmo madrugamos falando com Cuca. Meu telefone estava sem bateria, esperei chegar em São Paulo e começamos a conversar “, finalizou Marcelo Teixeira.

Assim, Cuca será apresentado oficialmente na Vila Belmiro às 19h. A estreia já tem data marcada. Será no próximo domingo (22/3), às 16h, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

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