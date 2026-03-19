Veja como ficaram os grupos da Sul-Americana 2026

Os grupos da Copa Sul-Americana estão definidos. Nesta quinta-feira (19), a Conmebol sorteou os oito grupos da competição. O Brasil tem sete participantes nesta fase: Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco da Gama.
O Atlético, aliás, se deu bem e tem um grupo mais acessível, com Cienciano (PER), Puerto Cabello (VEN) e Juventud (URU). Do outro lado, o São Paulo também não terá tantas dificuldades já que enfrenta o Millonarios (COL), Boston River (URU) e O’Higgins (CHI). Por fim, entre os paulistas, o Santos terá uma certa “dor de cabeça”, com San Lorenzo (ARG), Deportivo Cuenca (EQU) e Recoleta (PAR).
Campeão da Libertadores de 2024, o Botafogo terá uma vida mais complicada e é considerado “grupo da morte” , pois enfrenta Racing (ARG), Caracas (VEN) e Indepediente (BOL). Outro time carioca, o Vasco tem confrontos nada confortáveis: Olimpia (PAR), Audax Italiano (CHI) e Barracas Central (ARG).
Por fim, Grêmio encara Palestino (CHI), Montevideu City Torque (URU) e Deportivo Riestra (ARG), enquanto Red Bull Bragantino pegou um grupo bem complicado, pois terá o tradicional River Plate (ARG), além de Blooming (BOL) e Carabobo (VEN).
Veja como ficaram os grupos da Sul-Americana
A: América de Cali (COL), Tigre (ARG), Macará (EQU) e Alianza Atlético (PER)
B: Atlético-MG, Cienciano (PER), Puerto Cabello (VEN) e Juventud (URU)
C: São Paulo, Millonarios (COL), Boston River (URU) e O’Higgins (CHI)
D: Santos, San Lorenzo (ARG), Deportivo Cuenca (EQU) e Recoleta (PAR)
E: Racing (ARG), Caracas (VEN), Indepediente (BOL) e Botafogo
F: Grêmio, Palestino (CHI), Montevideu City Torque (URU) e Deportivo Riestra (ARG)
G: Olimpia (PAR), Vasco, Audax Italiano (CHI) e Barracas Central (ARG)
H: River Plate (ARG), Red Bull Bragantino, Blooming (BOL) e Carabobo (VEN)
Diferentemente da Libertadores, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. Os que terminarem em segundo das chaves vão para os playoffs. Estes, aliás, duelam com os terceiros colocados da outra competição continental, para saber quem segue no torneio.
Calendário | Sul-Americana 2026
Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio
Playoffs: 21 a 30 de julho
Oitavas: 11 a 20 de agosto
Quartas: 8 a 17 de setembro
Semifinais: 13 a 21 de outubro
Final: 21 de novembro
