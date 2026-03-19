Leila, do Palmeiras, cutuca São Paulo antes do clássico: ”Invictos há 11 jogos”

O clima esquentou nos bastidores do Choque-Rei antes mesmo de a bola rolar. Após declarações de Rui Costa, do São Paulo, e de Anderson Barros, do Palmeiras, sobre arbitragem, a presidente alviverde Leila Pereira entrou no debate e elevou o tom.

Antes do sorteio dos grupos da Conmebol Libertadores, no Paraguai, a dirigente aproveitou o momento para destacar o retrospecto recente no clássico e contestar as críticas vindas do rival.

“O São Paulo tem que lembrar que nós vencemos os últimos cinco jogos contra o São Paulo, estamos invictos há 11 jogos. Será que é sempre a arbitragem que nos beneficia? Isso não existe, tem que parar com isso, o futebol não aceita esse tipo de argumento de cartola. Se nós quisermos evoluir, temos que mudar a mentalidade. Sempre ou é o gramado, ou é a arbitragem. O Palmeiras entra para fazer o que sabe melhor, que é jogar futebol” ,disse a mandatária.

O confronto entre São Paulo e Palmeiras acontece neste sábado (21/3), às 21h, no Morumbis, e vale a liderança do Campeonato Brasileiro. A arbitragem ficará a cargo de Anderson Daronco.

Palmeiras também tinha do que reclamar

Leila também relembrou episódios anteriores para reforçar seu posicionamento. Segundo ela, o Palmeiras poderia ter adotado postura semelhante em outros momentos, mas preferiu tratar as situações de forma institucional.

“Por que não lembrou o que aconteceu na Copa do Brasil em 2022? Podia lembrar. O que fizemos? Reclamamos, falamos, conversamos na CBF e bola para frente. Não fico querendo colocar pressão antes de um clássico tão relevante. É lamentável. Vamos fazer o que sabemos, que é entrar em campo e fazer um grande espetáculo”, explicou.

Por fim, a presidente minimizou a relevância do debate sobre arbitragem. Além disso, destacou que o foco deve estar no desempenho dentro de campo.

“Eu não vou ficar turbinando um assunto totalmente irrelevante, gente. Quando o Palmeiras vai jogar, a última coisa que quero saber é quem vai ser o árbitro, não estou preocupada com isso. As estrelas são os atletas, então a gente tem que parar com isso. Tenho certeza absoluta de que o árbitro faz o que pode, e a CBF a cada dia quer aprimorar ainda mais a arbitragem”, finalizou a empresária.

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