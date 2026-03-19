Fifa aprova regras históricas para aumentar a representação de treinadoras

O Conselho da Fifa aprovou, nesta quinta-feira (19), regulamentações que vão remodelar o futebol feminino. A entidade vislumbra a representação das mulheres na liderança das equipes em todas as suas competições do gênero. Assim, a partir deste ano, cada equipe participante de competições femininas da Fifa deve incluir pelo menos duas mulheres na equipe técnica. Ou seja, pelo menos, uma mulher deve ser treinadora principal ou assistente técnica no banco de reservas.

A Fifa anuncia que a medida se aplica a todos os torneios juvenis e adultos, competições de seleções nacionais e campeonatos de clubes. A nova regra passa a valer a partir da Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Polônia, em setembro. Durante o Mundial do Brasil, em 2027, a determinação estará, portanto, em vigor.

“Simplesmente, não há mulheres suficientes na função de treinadora hoje. Devemos fazer mais para, então, acelerar a mudança, criando caminhos mais claros, expandindo oportunidades e aumentando, portanto, a visibilidade para as mulheres em nossas linhas laterais”, disse a diretora de Futebol da Fifa, Jill Ellis.

Mulheres em mais cargos de liderança, mira Fifa

A iniciativa faz parte da estratégia para garantir que o crescimento do futebol feminino seja acompanhado por uma maior representação de mulheres em cargos técnicos e de liderança. Apesar da expansão significativa da modalidade, os cargos de treinador permanecem predominantemente ocupados por homens. Na Copa do Mundo de 2023, por exemplo, apenas 12 dos 32 treinadores principais eram mulheres.

As regulamentações combinam avanços estatutários com investimento sustentado na educação de treinadores e no desenvolvimento profissional. A meta é preperar as mulheres para estes cargos de liderança.

Como parte de sua Estratégia Global de Futebol Feminino, a Fifa oferece às suas Associações Membro uma gama abrangente de programas e oportunidades de financiamento para ajudar a aumentar este número. As iniciativas incluem programas de mentoria para treinadores (globais e domésticos), bolsas de estudo para educação de treinadores (individuais e em grupo) e a Trilha de Desenvolvimento para Educadoras de Treinadoras.

Desde 2021, a Fifa apoiou 795 treinadoras em 73 Associações Membro por meio destes programa de bolsas de educação. A entidade promove investimentos adicionais por meio do programa de legado vinculado à edição inaugural da Fifa Women’s Champions Cup 2026, por meio do qual clubes da Women’s Super League 1 e 2 receberam bolsas de estudo de treinamento para que mulheres obtivessem sua Licença Pro ou A da Uefa.

A terceira edição do Programa de Mentoria de Treinadores de Elite da Fifa, lançado em 2025, conecta 20 treinadores de alto desempenho experientes com treinadoras emergentes em todo o mundo. Além disso, a Fifa desenvolveu uma Trilha de Desenvolvimento para Educadoras de Treinadoras dedicada, projetada para expandir a rede global de instrutoras capazes de treinar e orientar a próxima geração de treinadoras.

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