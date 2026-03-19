Conheça os adversários e possíveis datas dos duelos do São Paulo na Sula

O São Paulo conheceu, nesta quinta-feira (19/3), seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor integra o Grupo C, ao lado de Millonarios, Boston River e O’Higgins.
Aliás, a estreia da equipe comandada por Roger Machado será fora de casa, contra o Boston River, entre os dias 7 e 9 de abril. Além disso, a sequência da fase inicial alterna jogos dentro e fora do Morumbis, com confrontos diretos que podem definir a classificação.
Entre os adversários, o Millonarios surge como o rival mais tradicional. Além disso, o clube colombiano conta com um nome de peso no elenco: Radamel Falcao García. Aos 40 anos, o atacante vive a reta final da carreira defendendo o time de coração, após passagens marcantes por clubes como Monaco, Atlético de Madrid e Manchester United. No comando técnico, está Fabián Bustos, velho conhecido do futebol brasileiro por trabalhos no Santos e no América-MG.
Já o Boston River vive um momento delicado. Apesar de ter feito uma boa campanha na última temporada, a equipe uruguaia ocupa atualmente a parte de baixo da tabela em seu campeonato nacional. O técnico Israel Damonte pode cair antes mesmo do duelo contra o Tricolor.
Por fim, o O’Higgins aposta em um elenco jovem, com média de idade em torno dos 25 anos e tem como um dos nomes mais conhecidos o meia Martín Sarrafiore, com passagens por Vasco e Internacional. Aliás, a equipe eliminou o Bahia na fase preliminar da Libertadores, mas caiu na etapa seguinte.
Confira os duelos do São Paulo na Sul-Americana
1°Rodada 1 (7 a 9 de abril)
Boston River x São Paulo
2°Rodada 2 (14 a 16 de abril)
São Paulo x O’Higgins
3°Rodada 3 (28 a 30 de abril)
Millonarios x São Paulo
4°Rodada 4 (5 a 7 de maio)
O’Higgins x São Paulo
5°Rodada 5 (19 a 21 de maio)
São Paulo x Millonarios
6° Rodada (26 a 28 de maio)
São Paulo x Boston River
