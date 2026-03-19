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Jacaré invade treino do time de Hernane Brocador antes de final no Amazonas

Jacaré invade treino do time de Hernane Brocador antes de final no Amazonas
Jacaré invade treino do time de Hernane Brocador antes de final no Amazonas -

A preparação do Nacional-AM para a grande final do Campeonato Amazonense ganhou um capítulo inesperado nesta quinta-feira (19). Enquanto os jogadores ajustavam os últimos detalhes táticos, um jacaré invadiu o centro de treinamentos do clube em Manaus. O atacante Hernane Brocador, ídolo da torcida do Flamengo, registrou o momento curioso e compartilhou o vídeo com bom humor nas suas redes sociais.

Um funcionário do clube retirou o animal com cuidado e o devolveu ao habitat natural logo em seguida. Apesar do susto inicial, o episódio arrancou risadas do elenco e não atrapalhou o cronograma da comissão técnica. Por isso, o foco do Leão continua totalmente voltado para o duelo decisivo contra o Amazonas, que vale a taça do Estadual.

O Nacional chega embalado após conquistar o título do segundo turno no último sábado (14) sobre o Parintins. No entanto, o clube carrega a responsabilidade de encerrar um jejum de 11 anos sem o troféu amazonense. Além disso, a equipe já garantiu calendário nacional completo para a temporada de 2027 com a boa campanha atual.

Hernane Brocador vira “repórter” em meio à decisão

O centroavante aproveitou a cena rara para brincar com os seguidores sobre a rotina de treinos na região Norte. Brocador atualmente ostenta o posto de maior artilheiro da história do Nacional na Copa do Brasil e lidera o grupo experiente. Por outro lado, o adversário Amazonas tenta consolidar seu crescimento meteórico no cenário local buscando a terceira taça em apenas seis anos de fundação.

Dessa forma, o clima de descontração provocado pelo “visitante” serve para aliviar a tensão antes do clássico. O Leão projeta levantar sua 44ª taça estadual e conta com o faro de gol de seu camisa 9 titular. Por enquanto, a diretoria assegura que todos os atletas passam bem e o CT segue com segurança reforçada para a sequência das atividades.

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