Jacaré invade treino do time de Hernane Brocador antes de final no Amazonas

A preparação do Nacional-AM para a grande final do Campeonato Amazonense ganhou um capítulo inesperado nesta quinta-feira (19). Enquanto os jogadores ajustavam os últimos detalhes táticos, um jacaré invadiu o centro de treinamentos do clube em Manaus. O atacante Hernane Brocador, ídolo da torcida do Flamengo, registrou o momento curioso e compartilhou o vídeo com bom humor nas suas redes sociais.

Um funcionário do clube retirou o animal com cuidado e o devolveu ao habitat natural logo em seguida. Apesar do susto inicial, o episódio arrancou risadas do elenco e não atrapalhou o cronograma da comissão técnica. Por isso, o foco do Leão continua totalmente voltado para o duelo decisivo contra o Amazonas, que vale a taça do Estadual.

O Nacional chega embalado após conquistar o título do segundo turno no último sábado (14) sobre o Parintins. No entanto, o clube carrega a responsabilidade de encerrar um jejum de 11 anos sem o troféu amazonense. Além disso, a equipe já garantiu calendário nacional completo para a temporada de 2027 com a boa campanha atual.

Hernane Brocador vira “repórter” em meio à decisão

O centroavante aproveitou a cena rara para brincar com os seguidores sobre a rotina de treinos na região Norte. Brocador atualmente ostenta o posto de maior artilheiro da história do Nacional na Copa do Brasil e lidera o grupo experiente. Por outro lado, o adversário Amazonas tenta consolidar seu crescimento meteórico no cenário local buscando a terceira taça em apenas seis anos de fundação.

Dessa forma, o clima de descontração provocado pelo “visitante” serve para aliviar a tensão antes do clássico. O Leão projeta levantar sua 44ª taça estadual e conta com o faro de gol de seu camisa 9 titular. Por enquanto, a diretoria assegura que todos os atletas passam bem e o CT segue com segurança reforçada para a sequência das atividades.