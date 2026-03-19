Flamengo, sob aplausos de mais de 62 mil no Maracanã, vence o Remo

Diante de um público excelente no Maracanã (62.075, mesmo com a chuva), o Flamengo venceu o Remo por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, 19/3, em jogo pela sétima rodada do Brasileirão. Com bom toque de bola diante de um rival aguerrido e que enquanto teve forças assustou em contra-ataques, o Rubro-negro saiu na frente com um gol de Leo Ortiz no primeiro tempo e ampliou com Samuel Lino e Luiz Araújo na etapa final.

Assim, o Flamengo chega aos 13 pontos, em quarto lugar. Mas com um jogo a menos do que o líder Palmeiras, que tem 16 pontos. O Remo segue sem vencer (três empates e quatro derrotas). O gigante paraense, de volta à elite após 32 anos, não jogava contra o Flamengo há 42 anos. Como detalhe, mais de três mil remistas esgotaram a sua carga de ingressos e prestigiaram o time no duelo desta quinta.

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Ortiz abre o placar para o Flamengo

Antes do início do jogo, todos os atletas viraram o meio de campo e fizeram uma ação contra o racismo. Emerson Royal foi o porta-voz do manifesto.

O Remo começou o jogo de forma corajosa. Afinal, embora fechado na defesa, encaixou contra-ataques perigosos pelos flancos e assustou Rossi num cruzamento de Marcelinho para Vitor Bueno finalizar mal. Mas o Flamengo, claro, usava a técnica e velocidade para chegar muitas vezes na área. Tinha dificuldade para a finalização diante de um rival que engarrafava a área. Contudo, chegou ao gol aos 19 minutos. Arrascaeta cobrou escanteio da direita e Leo Ortiz ganhou de Marlon no alto, cabeceando sem chance para Marcelo Rangel.

Embora o Flamengo tenha criado outras boas chances, com Samuel Lino e uma em que Pedro chegou atrasado por milímetros num cruzamento da esquerda e com o gol vazio, o Remo seguiu buscando o ataque. Patrick de Paula, na marca do pênalti, teve tudo para empatar, mas isolou. E Alef Manga foi um terror para a marcação, mas não conseguiu espaços para finalizar. No fim da etapa, embora o Flamengo fechasse com 71% de posse, as finalizações foram iguais: 5 a 5.

Em ritmo de treino, Rubro-Negros ampliam

No segundo tempo, aos dois minutos, o Flamengo ampliou. Lino arrancou próximo da área e tabelou em cortes curtos com Pedro e Luiz Araújo, chutando, e a bola ainda bateu em Tchamba para enganar o goleiro Marcelo Rangel. Assim, a porteira abriu. Aos sete, Lino iniciou bem a jogada pela esquerda e tocou para Arrascaeta dar um corta-luz. A bola chegou em Pedro, que perdeu a dividida na marcação dupla. Só que a bola sobrou para Luiz Araújo, livre. Ficou fácil: Flamengo 3 a 0. Estava fácil. Arrascaeta perdeu um gol feito, numa cabeçada na pequena área quando estava desmarcado.

Depois dos 25 minutos, o Flamengo arrefeceu o ritmo, criando poucas chances, mas também não levando sustos na defesa. Chegou mais uma vez a soma o quinto jogo sem levar gol. Engrenou de vez.

Na próxima rodada, o Remo tentará, em casa, no domingo, a primeira vitória nesta Série A. Mas enfrentará o único invicto, o terceiro colocado Bahia, que tem 14 pontos e, em pontos perdidos, é o líder. Já o Flamengo tem pela sua frente o Corinthians, em Itaquera. Mas sem Pulgar e Léo Pereira, que levaram amarelo nesta quinta e cumprem suspensão.

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FLAMENGO 3×0 REMO

Brasileirão 2026 – 7ª rodada

Data: 19/3/2026

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 62.075

Público pagante: 59.250

Renda: R$ 3.649.640,00

Gols: Leo Ortiz, 19’1ºT (1-0); Samuel Lino, 2’/2ºT (2-0); Luiz Araújo, 8’/2ºT (3-0)

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal (Varela, 26’/2ºT), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 21’/2ºT); Pulgar, Jorginho (Cebolinha, 31’/2ºT) e Arrascaeta (Paquetá, 21’/2ºT); Luiz Araújo, Samuel Lino (Carrascal, 21’/2ºT) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Picco (Gabriel Taliari, 11’/2ºT) Zé Ricardo (Jaderson, 37’/2ºT), Patrick de Paula (Ze Welison, 11’/2ºT) e Vitor Bueno (Pikachu, 23’/2ºT) ; Alef Manga e Jajá (Patrick, 23’/2ºT). Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Pulgar (FLA); Patrick de Paula (REM)