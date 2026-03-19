Goiás marca no fim, elimina Maringá e avança à quinta fase da Copa do Brasil

Foi no sufoco ,mas o Goiás está classificado para a quinta fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (19), o Esmeraldino derrotou por 1 a 0 o Maringá com um gol decisivo de Anselmo Ramon aos 43 minutos da etapa final no Estádio Willie Davids, no Paraná. Além da vaga na próxima etapa, o clube goiano assegurou uma premiação de R$ 2 milhões.

O atacante, que começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e se tornou protagonista. Em jogada construída por Bruno Sávio pela direita, o cruzamento encontrou Anselmo Ramon bem posicionado para empurrar a bola para a rede e selar o triunfo fora de casa.

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O jogo

Durante o primeiro tempo, a equipe de Daniel Paulista dominou as ações, controlou a posse e criou as melhores chances. No entanto, após o intervalo, o Maringá cresceu na partida e levou perigo ao gol esmeraldino. O goleiro Tadeu foi fundamental com defesas importantes, e Filipe Machado ainda evitou um gol em cima da linha, mantendo o placar intacto até o lance decisivo.

Goiás na próximo fase

O Goiás passa a aguardar, portanto, o sorteio da CBF, na próxima semana, que definirá seu adversário na próxima fase. Será obrigatoriamente um clube da Série A. Enquanto isso, o foco se volta para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, no domingo (22), às 18h, contra o América-MG, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

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