Santos terá time do Papa e surpresa paraguaia na Sula. Veja grupo e datas

O Santos conheceu, nesta quinta-feira (19/3), os adversários que enfrentará na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Inserido no Grupo D, o time da Vila Belmiro terá pela frente San Lorenzo, Deportivo Cuenca e Recoleta.

A estreia da equipe agora comandada por Cuca será longe de casa. O primeiro compromisso acontece contra o Deportivo Cuenca, no Equador, entre os dias 7 e 9 de abril. Na sequência, o Peixe alterna partidas como mandante e visitante, lembrando que apenas o primeiro de cada chave avança direto para as oitavas.

Entre os adversários, o San Lorenzo aparece como o nome mais tradicional. Apesar da história no futebol argentino, o clube vive um momento delicado fora de campo, marcado por dificuldades financeiras. Esse cenário provocou a saída de jogadores importantes e forçou um processo de reformulação. Ainda assim, o elenco conta com nomes experientes como Ezequiel Cerutti, Luciano Vietto e o colombiano Diego Herazo.

Já o Deportivo Cuenca apostou em reforços com passagem por equipes como LDU e Independiente del Valle, para a competição. Aliás, o principal destaque é Romario Ibarra, jogador com histórico na seleção equatoriana e responsável por assumir o protagonismo no meio-campo.

Por fim, o Recoleta chega como uma incógnita. Afinal, o clube paraguaio tem trajetória recente no cenário profissional. Em 2022, aliás, o time ainda disputava a terceira divisão nacional. Contudo, para a disputa continental, investiu em atletas experientes, como Iván Piris e Marcelo Cañete, ambos com passagens pelo São Paulo.

Confira os jogos do Santos na Sul-Americana

1° Rodada (7 a 9 de abril)

Deportivo Cuenca x Santos

2° Rodada (14 a 16 de abril)

Santos x Recoleta

3° Rodada (28 a 30 de abril)

San Lorenzo x Santos

4° Rodada (5 a 7 de maio)

Recoleta x Santos

5° Rodada (19 a 21 de maio)

Santos x San Lorenzo

6° Rodada (26 a 28 de maio)

Santos x Deportivo Cuenca

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