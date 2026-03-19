Conheça os adversários e possíveis datas dos duelos do Vasco na Sula

O Vasco conheceu, nesta quinta-feira (19/3), seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Gigante da Colina integra o Grupo G, ao lado de Olimpia, Audax Italiano e Barracas Central. Por isso, a comissão técnica já inicia o planejamento para a logística das viagens, que incluem destinos tradicionais do futebol sul-americano.
A estreia da equipe comandada por Renato Gaúcho acontecerá fora de casa, contra o Barracas Central, entre os dias 7 e 9 de abril. Além disso, a sequência da fase inicial alterna jogos em São Januário e visitas ao Paraguai e Chile. O desempenho nos confrontos diretos será fundamental para definir a classificação em uma chave que mistura tradição e times emergentes.
Entre os rivais, o Olimpia surge como o oponente mais pesado. O clube paraguaio ostenta três taças da Libertadores e lidera o campeonato nacional de forma isolada. O elenco conta com velhos conhecidos do Brasil, como Derlis González, ex-Santos, e Rúben Lezcano, que passou pelo Fluminense. Sob o comando de Martín Palermo, o “Rei de Copas” paraguaio vive uma temporada de afirmação.
Já o Audax Italiano aposta em uma legião estrangeira para surpreender. O técnico Gustavo Lema indicou diversos argentinos para reforçar o plantel nesta temporada. No ataque, o uruguaio Diego Coelho aparece como a principal arma ofensiva dos chilenos na competição continental.
Por fim, o Barracas Central garantiu sua vaga após o título do Lanús e conta com o experiente técnico Rubén Insúa. O time argentino possui nomes famosos no elenco, como o zagueiro Fernando Tobio, ex-Palmeiras. Além disso, o clube buscou jovens talentos no Boca Juniors, com destaque para o atacante Gonzalo Morales.
Confira os duelos do Vasco na Sul-Americana
1ª Rodada (7 a 9 de abril) Barracas Central x Vasco
2ª Rodada (14 a 16 de abril) Vasco x Audax Italiano
3ª Rodada (28 a 30 de abril) Vasco x Olimpia
4ª Rodada (5 a 7 de maio) Audax Italiano x Vasco
5ª Rodada (19 a 21 de maio) Olimpia x Vasco
6ª Rodada (26 a 28 de maio) Vasco x Barracas Central
