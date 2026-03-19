Fluminense encara altitude e surpresa argentina na Libertadores; veja grupo e datas

Está traçado o início da trajetória tricolor na luta pelo bicampeonato da Libertadores. Em sorteio na noite desta quinta-feira (19/03), o Fluminense conheceu seus adversários na fase de grupos da competição continental. Campeão em 2023, o Time de Guerreiros é o cabeça de chave do Grupo C e enfrentará Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG).

O Fluminense, na condição de cabeça de chave, estreia fora de casa contra o Deportivo La Guaira (VEN). Na segunda rodada, o Tricolor, assim, faz seu primeiro jogo como mandante, diante do Independiente Rivadavia (ARG). Na sequência, encerra o turno como visitante enfrentando o Bolívar (BOL).

Depois, na quarta rodada, o Tricolor volta a atuar fora de casa contra Independiente Rivadavia (ARG). No entanto, o Flu faz as últimas duas partidas da fase de grupos no Maracanã, diante de Bolívar (BOL) e Deportivo La Guaira (VEN), respectivamente.

TABELA DO FLUMINENSE

1ª rodada– Deportivo La Guaira (VEN) x Fluminense, Olímpico de la UCV (7 a 9 de abri)

2ª rodada– Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG), Maracanã (14 a 16 de abril)

3ª rodada– Bolívar (BOL) x Fluminense, Hernando Siles (28 a 30 de abril)

4ª rodada– Independiente Rivadavia (ARG) x Fluminense, Bautista Gargantini (5 a 7 de maio)

5ª rodada– Fluminense x Bolívar (BOL), Maracanã (19 a 21 de maio)

6ª rodada– Fluminense x Deportivo La Guaira (VEN), Maracanã (26 a 28 de maio)

O que esperar?

Bolíviar (BOL)

A grande arma do Bolívar a cada ano, afinal, é a altitude de La Paz, cidade a 3.650 metros acima do nível do mar. Dentro de campo estão algumas figurinhas carimbadas, como o goleiro Carlos Lampe, de 39 anos, Patito Rodríguez, de 35, e que passou pelo Santos anos atrás, e Martín Cauteruccio, atacante que mesmo veterano segue fazendo seus gols.

La Guaira (VEN)

O La Guaira já tem uma considerável galeria de titulos e feitos, com 3 Copas da Venezuela e 1 título do Campeonato Venezuelano. O time, entretanto, disputará a Libertadores pela segunda vez. O técnico Héctor Bidoglio tem várias novidades em seu elenco, sobretudo jogadores jovens e sem experiência em Libertadores. Os mais veteranos, aliás, são os atacantes Nelson Hernández e Juan Castellanos.

Independiente Rivadavia (ARG)

A equipe argentina chega à competição como surpresa, já venceu a Copa da Argentina do ano passado, batendo o Argentinos Juniors na final. A taça é a mais importante na história do clube de 112 anos.

Por fim, o Independiente Rivadavia não tem grandes nomes, mas o mais famoso deles é o do goleador paraguaio Alex Arce, que era da LDU e foi cogitado em vários clubes brasileiros. Sebastián Villa, ex-Boca, é outro destaque. Rodrigo Atencio, que não deu certo no Sport, foi contratado por empréstimo.

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