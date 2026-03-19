Palmeiras enfrenta ”freguês” paraguaio na Libertadores. Veja os adversários e datas

Após bater na trave na última edição, o Palmeiras volta à Libertadores com o objetivo de, enfim, conquistar o tetracampeonato. Nesta quinta-feira (19/3), o sorteio definiu o Grupo F, que terá Cerro Porteño, Junior Barranquilla e Sporting Cristal como adversários. Aliás, a estreia do time comandado por Abel Ferreira será fora de casa, diante da equipe colombiana, entre os dias 7 e 9 de abril.

Velho conhecido do Verdão, o Cerro Porteño volta a cruzar o caminho alviverde. Contudo, o confronto, que se repete com frequência na Libertadores, costuma ter domínio brasileiro. Para esta temporada, o clube paraguaio reforçou o elenco com nomes experientes, como o atacante Pablo Vegetti, ex-Vasco. Além disso, também aparecem como destaques o goleiro Gatito Fernández, ex-Botafogo, o volante Piris da Motta, ex-Flamengo e o jovem Fabrizio Peralta, ex-Cruzeiro.

O Junior Barranquilla, por outro lado, conta com nomes conhecidos do futebol sul-americano, como Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Yimmi Chará e Luis Muriel. A equipe terminou 2025 em alta, com o título do segundo turno do Campeonato Colombiano, embora tenha perdido uma de suas principais peças, Enamorado, negociado com o Grêmio.

Já o Sporting Cristal, apesar de peruano, chega como uma ”franquia brasileira”. Sob o comando do técnico Paulo Autuori, o clube peruano reúne atletas com passagens pelo Brasil, como o atacante Felipe Vizeu e outros três do país tupiniquim. A equipe garantiu vaga na fase de grupos após avançar pela etapa preliminar da competição.

Confira os jogos do Palmeiras na Libertadores

1° Rodada (7 a 9 de abril)

Junior Barranquilla x Palmeiras

2° Rodada (14 a 16 de abril)

Palmeiras x Sporting Cristal

3° Rodada (28 a 30 de abril)

Cerro Porteño x Palmeiras

4° Rodada (5 a 7 de maio)

Sporting Cristal x Palmeiras

5° Rodada (19 a 21 de maio)

Palmeiras x Cerro Porteño

6° Rodada (26 a 28 de maio)

Palmeiras x Junior Barranquilla

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