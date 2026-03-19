Bap faz alerta sobre grupo do Flamengo na Libertadores

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo conheceu seus adversários no torneio na noite desta quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol. Após a definição nesta quinta-feira (19), o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, fez uma análise da chave que terá pela frente.

O Flamengo vai encarar a altitude do Peru, contra o Cusco, além de um duro confronto diante do Estudiantes, e o Independiente de Medellín, da Colômbia. Segundo Bap, mesmo decidindo a chave com dois jogos em casa, o Flamengo precisa estar muito atento.

“Não sei se o termo é para comemorar. Mas diria que temos que trabalhar. Ano passado, uma opção de gente falava do jogo em casa com o Táchira-VEN e foi um jogo bem difícil, a Libertadores não pode baixar a guarda nunca. Parece que só tem mata-mata na fase final, mas a cada jogo o espírito é esse. É jogar com seriedade. Entendo que temos elenco e time para chegar novamente à final. O alerta que fica é que se não estiver muito bem preparado vai perder mesmo”, disse à ESPN Brasil.

Além disso, Bap comentou que um mandatário de um dos times que serão adversários na chave, brincou com o fato de encarar o Flamengo.

“Não adianta fazer projeção, cada um pensa e sonha o que acha mais adequado. A realidade é essa e temos que encarar. Estava comentando sobre o grupo que caímos com um presidente e ele disse: ‘pense em mim que enfrentei você’ (risos). Acho que é difícil para todo mundo”, contou.

Calendário do Flamengo

O Rubro-Negro, afinal, estreará entre os dias 7 e 9 de abril contra o Cusco, fora de casa. O primeiro jogo no Rio de Janeiro será entre os dias 14 e 16 de abril contra o Independiente de Medellín.

Vale lembrar que os dois primeiros colocados do grupo avançam, enquanto o terceiro, apesar de eliminado, vai para a fase de playoffs da Sul-Americana.

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