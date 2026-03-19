Flamengo encara grupo complicado e altitude na busca pelo penta da Libertadores

O Flamengo conheceu, nesta quinta-feira (19/3), seus adversários na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. O Rubro-Negro ocupa o Grupo A, ao lado de Estudiantes (ARG), Cusco (PER) e Independiente Medellín (COL). Por isso, a comissão técnica de Tite já prepara o planejamento para defender o título e buscar o pentacampeonato continental em uma chave repleta de armadilhas.

A estreia da equipe carioca acontecerá fora de casa, contra o Cusco, entre os dias 7 e 9 de abril. O desafio inicial envolve a altitude de 3.546 metros da cidade peruana, fator que costuma equilibrar os confrontos. Além disso, a sequência da fase inicial reserva o reencontro com o Estudiantes, time que quase eliminou o Flamengo na edição passada e detém o título do Campeonato Argentino.

Rivais do Flamengo

Entre os rivais, o Estudiantes surge como a maior ameaça técnica. Apesar da saída do técnico Eduardo Domínguez para o Atlético-MG, o clube contratou Alexander “Cacique” Medina e manteve nomes de peso como o goleiro Muslera e o atacante Lucas Alario. O time argentino é conhecido pelo jogo físico e pela solidez defensiva, características que complicaram a vida do Flamengo nas quartas de final de 2025.

Já o Independiente Medellín chega embalado após superar as fases prévias da competição. O técnico Alejandro Restrepo aposta em um elenco experiente, liderado pelo lateral Frank Fabra, ex-Boca Juniors, e pelo atacante Yony González. A equipe colombiana prioriza a continuidade do trabalho e a força coletiva para tentar surpreender os favoritos do grupo.

Por fim, o Cusco aparece como o elemento de desequilíbrio geográfico da chave. Antigo Real Garcilaso, o clube peruano conta com poucos estrangeiros e foca seu jogo na pressão exercida pela altitude. O elenco possui alguns argentinos conhecidos, como Gabriel Carabajal, mas a estratégia principal dos peruanos é desgastar os adversários fisicamente para somar pontos em casa.

Confira os duelos do Mengão na Libertadores:

1ª Rodada (7 a 9 de abril) Cusco x Flamengo

2ª Rodada (14 a 16 de abril) Flamengo x Independiente Medellín

3ª Rodada (28 a 30 de abril) Estudiantes x Flamengo

4ª Rodada (5 a 7 de maio) Independiente Medellín x Flamengo

5ª Rodada (19 a 21 de maio) Flamengo x Estudiantes

6ª Rodada (26 a 28 de maio) Flamengo x Cusco

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