Corinthians tem pentacampeão e surpresa argentina na Libertadores. Veja grupo e datas

De volta à Libertadores, o Corinthians inicia uma nova caminhada em busca do segundo troféu continental. Nesta quinta-feira (19), o clube conheceu os adversários da fase de grupos. Aliás, a equipe comandada por Dorival Júnior integra o Grupo E, ao lado de Peñarol, Santa Fe e Platense. A estreia será fora de casa, contra o time argentino, entre os dias 7 e 9 de abril.

Entre os rivais, o Peñarol aparece como o nome mais pesado. Afinal, pentacampeão da Libertadores, embora sem levantar a taça há décadas, o clube uruguaio tenta retomar protagonismo. O time é dirigido por Diego Aguirre, velho conhecido do futebol brasileiro, com passagens por São Paulo, Santos, Internacional e Atlético-MG. Além disso, no elenco, destacam-se nomes como Mauricio Lemos, Matías Arezo e Abel Hernández, além do experiente Diego Laxalt, ex-Milan.

Por outro lado, o Santa Fe chega fortalecido após uma reformulação no elenco. Tradicional no futebol colombiano, o clube apostou em jogadores com passagem pelo Brasil, como Juan Quintero, Helibelton Palacios e Nahuel Bustos. Contudo, o principal nome segue sendo o veterano Hugo Rodallega, de 40 anos.

Por fim, o Platense entra como uma das surpresas da competição. Afinal, campeão do Apertura argentino de 2025, o clube garantiu vaga inédita recente na Libertadores e se reforçou para a disputa. Entre os nomes mais conhecidos estão Víctor Cuesta, Marcos Portillo e Martín Barrios.

Os jogos do Corinthians na Libertadores

1° Rodada (7 a 9 de abril)

Platense x Corinthians

2° Rodada 2 (14 a 16 de abril)

Corinthians x Santa Fe

3° Rodada 3 (28 a 30 de abril)

Corinthians x Peñarol

4° Rodada 4 (5 a 7 de maio)

Santa Fe x Corinthians

5° Rodada 5 (19 a 21 de maio)

Peñarol x Corinthians

6° Rodada 6 (26 a 28 de maio)

Corinthians x Platense

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