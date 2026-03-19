Com três expulsos, Palmeiras perde para Wanderers e não vai à final da Libertadores Sub-20

O Palmeiras viu sua trajetória na Libertadores Sub-20 chegar ao fim em uma semifinal marcada por drama e reviravolta. No Estádio Banco Guayaquil, em Quito, o Verdão começou dominante, abriu o placar com Riquelme Fillipi e controlou o primeiro tempo. Porém, a etapa final foi desastrosa: após as expulsões de Riquelme e Koné, o time perdeu força e sofreu a virada diante do Santiago Wanderers, que venceu por 2 a 1.

Nos acréscimos, João Paulo recebeu cartão vermelho direto, deixando os brasileiros com apenas oito jogadores em campo. A derrota não só eliminou o Palmeiras, como também impediu a reedição da final contra o Flamengo — rival que havia conquistado o título no ano passado nos pênaltis.

O resultado encerra, portanto, uma impressionante invencibilidade de 31 partidas da equipe sub-20 alviverde, que não perdia desde julho de 2025 (com 22 vitórias e nove empates nesse período). Além disso, o confronto marcou a despedida do técnico Lucas Andrade, que agora seguirá para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira sub-20.

A grande decisão da Libertadores Sub-20 entre o Flamengo, atual bicampeão, e o Santiago Wanderers, será no domingo (22), às 18h30 (de Brasília).

Primeiro tempo

Na primeira etapa, o confronto foi marcado por intensidade e domínio alviverde. O Palmeiras iniciou pressionando e logo aos 14 minutos abriu o placar: Erick Belé construiu a jogada pela esquerda e serviu Riquelme Fillipi, que finalizou com precisão para colocar o Verdão em vantagem.

Após o gol, o Santiago Wanderers reagiu e criou duas boas oportunidades, mas parou nas defesas seguras de Kauan. Do outro lado, o goleiro Avello também trabalhou bem ao evitar que os brasileiros ampliassem o placar antes do intervalo. Assim, o duelo seguiu aberto para a etapa final.

Segundo tempo

Logo no início da segunda etapa, o Palmeiras viu sua situação se complicar. Aos cinco minutos, Riquelme Fillipi recebeu cartão vermelho direto após disputa com Dubo — a arbitragem interpretou que o atacante palmeirense pisou no joelho do adversário. Mesmo com um jogador a menos, o Verdão resistiu até os 16 minutos, quando Koné cometeu pênalti ao acertar a sola em Flores dentro da área. O lance foi revisado pelo VAR, que confirmou a infração e a expulsão do zagueiro marfinense. Na cobrança, Silva converteu e empatou o duelo.

A virada chilena veio pouco depois, aos 26 minutos, novamente com Silva, que acertou um chute com precisão para colocar o Santiago Wanderers em vantagem. O Palmeiras, mesmo com desfalques, tentou reagir e se lançou ao ataque em busca da igualdade, chegando a reclamar de um pênalti nos acréscimos. No entanto, a situação piorou ainda mais quando João Paulo foi expulso por falta em contra-ataque adversário, deixando o time com apenas oito jogadores em campo.

Ao apito final, restou aos jovens atletas palmeirenses a frustração e as lágrimas pela eliminação, em uma partida repleta de expulsões, tensão e o fim de uma campanha que prometia mais.

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