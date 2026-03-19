Botafogo encara a Sul-Americana com possibilidade de revanche

Tudo bem que John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, não deu a mínima para a Recopa Sul-Americana de 2025. Talvez para minimizar o fracasso do planejamento e as lambanças feitas no início daquele ano, logo depois dos títulos da Libertadores e do Brasileirão. Mas o torcedor que estava no Estádio Nilton Santos naquela véspera de Carnaval não engoliu ver o time alvinegro renunciando à disputa da taça com o Racing (ARG) e perdendo por 4 a 0 no placar agregado. O goleiro John, na volta, ainda defendeu muito e evitou uma goleada. E detalhe: sem treinador, o escrete preto e branco foi comandado pelo interino Cláudio Caçapa, recentemente demitido do clube por contenção de gastos. O destino, nesta quinta-feira (19), se encarregou de recolocar a Academia no caminho do Mais Tradicional. Desta vez, porém, pelo Grupo E da Copa Sul-Americana.

Como na Recopa, Botafogo vai à Argentina primeiro

Cabeça de chave, o Racing será, então, o principal rival do Botafogo, no pote 4 do sorteio da competição B do continente. O primeiro encontro ficou para o Cilindro de Avellaneda, na Grande Buenos Aires, na Argentina, entre 14 a 16 de abril. A volta está agendada para 5 a 7 de maio, no Colosso do Subúrbio. O Glorioso tem, assim, a chance de buscar uma revanche para apagar, além daquele fracasso, o insucesso na fase preliminar da Libertadores-2026, quando caiu para o limitadíssimo Barcelona do Equador.

Os outros dois rivais

Se o Racing carrega lembranças ruins para o torcedor alvinegro, o mesmo não vale para o Caracas. Em 1993, na campanha do título da Copa Conmebol (atual Sul-Americana), o Botafogo cruzou com o adversário venezuelano nas quartas de final e o eliminou com vitórias por 1 a 0 fora de casa e 3 a 0, no finado Caio Martins, em Niterói. No Rio de Janeiro, os gols do Mais Tradicional foram marcados por Rogerinho, duas vezes, e Alessio.

O Independiente Petrolero fecha, enfim, o grupo e mantém o Botafogo, desse modo, sempre visitando a Bolívia. Em 2024, a viagem foi para Cochabamba para empatar com o Aurora por 1 a 1. Os dois compromissos, aliás, foram pelas fases preliminares da Copa Libertadores. Em 2026, foi a vez de conhecer Potosí e perder por 1 a 0 para o Nacional-BOL. Agora, chegou a vez de passear pelas ruas de Sucre, capital constitucional do país andino. A altitude de 2.810 será mais uma vez a pedra no sapato do Mais Tradicional.

Botafogo na Sul-Americana de 2026:

7, 8 ou 9/4 – Botafogo x Caracas – Rio de Janeiro

14, 15 ou 16/4 – Racing x Botafogo – Avellaneda

28, 29 ou 30/4 – Botafogo x Independiente Petrolero – Rio de Janeiro

5, 6 ou 7/5 – Botafogo x Racing – Rio de Janeiro

19, 20 ou 21/5 – Independiente Petrolero x Botafogo – Sucre

26, 27 ou 28/5 – Caracas x Botafogo – Caracas

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