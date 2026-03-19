Diretor do Vasco projeta Sul-Americana mas avisa: “Brasileirão sempre será a prioridade”

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, comentou os objetivos do clube para a sequência da temporada após o sorteio da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (19). O Cruz-maltino integra o Grupo G ao lado de Olimpia, Audax Italiano e Barracas Central. No entanto, o dirigente alertou para a exigência física dos meses de abril e maio, período em que a equipe disputará simultaneamente o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Admar explicou que o clube decidirá como encarar o torneio continental de acordo com o desempenho na Série A. Segundo ele, o calendário prevê 17 jogos em apenas dois meses, o que obriga a comissão técnica a estabelecer prioridades claras. “Acredito que a Série A sempre será a prioridade, como já assumimos publicamente. Mas o Vasco tem uma tradição enorme e tem que buscar sempre coisas melhores”, afirmou o diretor à ESPN Brasil.

Além do planejamento financeiro, que se tornou mais atrativo na Sul-Americana, o dirigente destacou a mudança de patamar do time com a chegada de Renato Gaúcho. Com sete pontos conquistados em três jogos, o novo técnico recebeu elogios pela liderança e pela mentalidade vencedora imposta ao elenco. Internamente, a satisfação com o início do trabalho de Renato gera otimismo para os desafios que começam em abril.

Admar Lopes elogia postura de Renato no comando técnico do Vasco

O dirigente ressaltou que o currículo de Renato Gaúcho fala por si só e justifica a confiança da diretoria. Por isso, o Vasco mantém os pés no chão, mas celebra a evolução tática e comportamental do grupo sob nova direção. O foco agora se volta para a estreia na Sul-Americana, que acontece em Buenos Aires, contra o Barracas Central, entre os dias 7 e 9 de abril.

Dessa forma, a gestão do elenco será a chave para o sucesso vascaíno na maratona de jogos que se aproxima. Admar Lopes reforçou que o clube pretende competir em alto nível em todas as frentes, mas sem comprometer a estabilidade no Campeonato Brasileiro. A tradição do Gigante da Colina em competições internacionais serve como combustível extra para os jogadores buscarem o título inédito da Sul-Americana.

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