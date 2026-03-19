Mirassol encara campeão da Sula e terá que ”subir o morro” na Libertadores

O Mirassol vai viver um momento inédito em 2026. Em sua primeira participação na Libertadores, o clube conheceu nesta quinta-feira (19/3) os adversários da fase de grupos. E não terá um caminho simples pela frente. A equipe comandada por Rafael Guanaes está no Grupo G, ao lado de LDU, Lanús e Always Ready. A estreia será em casa, contra os argentinos, entre os dias 7 e 9 de abril.

Entre os rivais, a LDU aparece como uma das equipes mais cascudas do continente. Afinal, com tradição em competições sul-americanas, o clube equatoriano chegou à semifinal da última edição da Libertadores e eliminou adversários brasileiros no caminho. Além disso, no elenco, o destaque é Deyverson, nome conhecido e campeão da competição com o Palmeiras. Outro nome que chama atenção é o jovem volante Ederson Castillo, de apenas 17 anos.

O Lanús, por outro lado, carrega um currículo recente de peso. Afinal, campeão da Sul-Americana e da Recopa, com vitórias sobre Atlético-MG e Flamengo em decisões, o time argentino mantém uma base experiente. Os principais nomes são Marcelino Moreno e Eduardo Salvio. A equipe, no entanto, perdeu uma peça importante, o atacante Rodrigo Castillo, negociado com o Fluminense.

Por fim, o Always Ready traz um desafio diferente. O clube boliviano manda seus jogos em El Alto, cidade situada a cerca de 4 mil metros de altitude, fator que costuma pesar para os adversários. Além disso, o elenco é majoritariamente local e acostumado com o ar rarefeito.

Confira a tabela do Mirassol na Libertadores

1° Rodada (7 a 9 de abril)

Mirassol x Lanús

2° Rodada (14 a 16 de abril)

LDU x Mirassol

3° Rodada (28 a 30 de abril)

Mirassol x Always Ready

4° Rodada (5 a 7 de maio)

Mirassol x LDU

5° Rodada (19 a 21 de maio)

Always Ready x Mirassol

6° Rodada (26 a 28 de maio)

Lanús x Mirassol

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