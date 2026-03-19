Leonardo Jardim tem elogios e críticas ao Flamengo no triunfo sobre o Remo

O treinador Leonardo Jardim disse que gostou do comportamento do Flamengo na vitória por 3 a 0 sobre o Remo, nesta quinta-feira, 19/3, no Maracanã. Mas exaltou o segundo tempo, quando o time mostrou maior objetividade. Ele mais uma vez alfinetou o que chama de “posse de bola estéril” do primeiro tempo: muito toque de bola no meio de campo, sem infiltração. Isso levou o time a finalizar menos do que o Remo, mesmo com 72% de posse nos 45 minutos iniciais.

“No primeiro tempo, tivemos a posse de bola, circulamos muito a bola e não fomos agressivos para entrar no bloco adversário, e isso deu lances de contra-ataque ao rival. Tínhamos de ser mais eficientes para jogar entre as linhas do que apenas circular a bola para o lado, e foi o que eles fizeram no segundo tempo. Em 15 minutos, fechamos o jogo. Depois do 3 a 0, por estratégia, rodei alguns jogadores e tivemos mais posse para gerir o jogo.”

O que Jardim mais elogiou foi a determinação da equipe em ter intensidade ofensiva, com mais jogadores dentro da área para buscar a finalização e citou como exemplo o terceiro gol do Rubro-Negro.

“Temos uma preocupação de preenchimento na área, quando há mais jogadores na área, mais vezes podemos marcar. O terceiro gol foi assim, a bola saiu nos pés do Luiz Araújo que estava na área. O nosso ponto é o preenchimento das zonas da área”.

Leonardo Jardim e os desfalques contra o Corinthians

No domingo contra o Corinthians, o treinador não terá Pulgar e Léo Pereira, suspensos por acúmulo de amarelos. Mas Jardim não se mostra preocupado.

O Flamengo tem excelente elenco e quem entrar mostra que tem condições de jogar num time como o Flamengo. Mas temos muitas opções, Danilo e Varela na zaga, o meio com Everton Cebolinha e Paquetá. O que importa é o Flamengo, mesmo consciente de que o jogo contra o Corinthians será diferente desta contra o Remo, mas certamente o Flamengo entrará com o seu DNA.

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