RB Bragantino encara gigante argentino e boliviano sem altitude na Sul-Americana

O RB Bragantino conheceu, nesta quinta-feira (19/3), seus adversários na fase de grupos da Sul-Americana. Inserido no Grupo H, o clube paulista enfrentará River Plate, Blooming e Carabobo. A estreia acontece fora de casa, contra os venezuelanos, entre os dias 7 e 9 de abril.
Principal nome do grupo, o River Plate chega em um momento de transição. Ausente da atual edição da Libertadores, o clube argentino disputa a Sul-Americana após temporadas abaixo das expectativas. A equipe passou por mudanças recentes, com a saída de Marcelo Gallardo e a chegada de Eduardo Coudet. Mesmo assim, mantém um elenco qualificado, com jogadores como Franco Armani, Marcos Acuña e Gonzalo Montiel. A equipe ainda conta com o jovem Kendry Páez, além de atletas com passagem pelo futebol brasileiro, como Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno e Matías Viña.
O Blooming, por outro lado, representa um desafio diferente. Afinal, sediado em Santa Cruz de la Sierra, o clube não se beneficia da altitude, fator comum a outros times bolivianos. Ainda assim, tenta crescer na temporada com reforços estrangeiros, especialmente colombianos. O principal nome é o atacante Bayron Garcés.
Por fim, o Carabobo vive um momento de consolidação no futebol venezuelano. Campeão de um dos turnos nacionais recentemente, o clube chega com ambição de surpreender. Aliás, o elenco reúne jogadores da seleção e apostas internacionais, como o atacante nicaraguense Jaime Moreno. Contudo, o destaque fica para Eric Ramírez, que retornou ao clube após passagem pelo Dínamo de Kiev.
Confira a tabela do RB Bragantino na Sul-Americana
1° Rodada (7 a 9 de abril)
Carabobo x Bragantino
2° Rodada (14 a 16 de abril)
Bragantino x Blooming
3° Rodada (28 a 30 de abril)
Bragantino x River Plate
Carabobo x Blooming
4° Rodada (5 a 7 de maio)
Blooming x Bragantino
5° Rodada (19 a 21 de maio)
River Plate x Bragantino
6° Rodada (26 a 28 de maio)
Bragantino x Carabobo
