Saiba como será a premiação da Libertadores e da Sul-Americana

A Conmebol, durante a cerimônia do sorteio dos grupos da Libertadores e Sul-Americana 2026, divulgou a premiação dos campeões das competições. Quem levar a Libertadores (cuja final será dia 29, em Montevidéu, no Uruguai) embolsará US$ 25 milhões (R$ 131 milhões). Mas, com as premiações por avanço de fases e vitórias, poderá somar no fim das contas até US$ 40 milhões (R$ 210 milhões).

Já o campeão da Sul-Americana, cuja final será dia 21 de novembro em Barranquilla, na Colômbia, levará US$ 10 milhões (R$ 52,5 milhões). Contudo, somando as premiações das fases eliminatórias, poderá acumular até US$ 20 milhões (R$ 105 milhões).

“Isso significa que temos aumentado constantemente aumentado o prêmio a cada ano”, disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez;

Representantes do Brasil na Libertadores

Flamengo: Grupo A, com Estudiantes (ARG), Cusco (PER) e Independiente Medellín (COL)

Fluminense: Grupo C, com Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG)

Cruzeiro: Grupo D, com Boca Juniors (ARG),Universidad Catolica (CHI) e Barcelona (EQU)

Corinthians: Grupo E, com Peñarol (URU), Corinthians, Santa Fe (COL) e Platense (ARG)

Palmeiras: Grupo F, com Cerro Porteño (PAR), Junior Barranquilla (COL) e Sporting Cristal (PER)

Mirassol :Grupo G, LDU (EQU), Lanús (ARG) e Always Ready (BOL)

Representantes do Brasil na Sula

Atlético-MG: Grupo B, com Cienciano (PER),Puerto Cabello(VEN) e Juventud (URU)

São Paulo: Grupo C, com Millonarios (COL), Boston River (URU) e O’Higgins (CHI)

Santos: Grupo D: com San Lorenzo (ARG), Deportivo Cuenca (EQU) e Recoleta (PAR)

Botafogo: Grupo E, com Racing (ARG), Caracas (VEN) e Independient (BOL)

Grêmio: Grupo F, com Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU) e Deportivo Riestra (ARG)

Vasco: Grupo G, com Olimpia (PAR), Audax Italiano(CHI) e Barracas Central (ARG)

Bragantino: Grupo H, com River Plate (ARG), Blooming (BOL) e Carabobo (VEN)

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