Roberto Assaf: sombra de Filipe Luis está cada vez mais distante do Flamengo

O Flamengo venceu o Remo no Maracanã por 3 a 0, e apesar de alguns sustos no tempo inicial acabou tornando o jogo fácil, ao fortalecer a marcação. Como era esperado, o Remo começou atrás, ao velho e usual estilo de surpreender em contra-ataques. Aos cinco minutos, Vitor Bueno desperdiçou grande chance, sem marcação, chutando para fora. O Flamengo procurava chegar, mas esbarrava na retranca, e não conseguia criar oportunidades.

Aos 19 minutos, enfim, Arrascaeta cruzou e Léo Pereira fez 1 a 0. O Remo, no entanto, não era uma equipe entregue, tanto que vez por outra chegava com perigo no ataque. O time do Pará lamentou a derrota provisória no intervalo. Mas é fato que logo aos dois minutos da etapa derradeira, Samuel Lino bateu forte, a bola desviou na zaga e entrou: 2 a 0. O Flamengo ampliou o ritmo e, a partir dali, restava pouco ao Remo. Fora de casa e em tremenda desvantagem.

Aos oito, Luiz Araújo bateu de canhota na entrada da área e fez 3 a 0. O Remo não tinha mais nada a fazer. Os treinadores começaram a providenciar mudanças e o a partida continuou como estava, dado que o resultado estava definido. O que houve de pior no duelo foi perder Léo Pereira, que recebeu amarelo, para o encontro com o Corinthians, em São Paulo. E o melhor, além da vitória, é claro, foi saber que a sombra de Filipe Luis está cada vez mais distante.

Flamengo na Libertadores

O Flamengo terá um grupo complicado na Libertadores 2026, enfrentando dois clubes difíceis quando jogam em casa – e fora também, o Estudiantes La Plata e Independiente Medellin, E vai encontrar um adversário desconhecido, viagem longa, o Cuzco, do Peru, que parece ser mesmo o mais fraco dos três, mas pode não ser tão simples vencê-lo, como temos a impressão em um primeiro momento. Superar o Estudiantes na competição passada foi especialmente delicado.

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