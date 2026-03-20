Yuri Alberto comemora volta, mas lamenta empate do Corinthians

O Corinthians segue sem vencer e empatou com a Chapecoense nesta quinta-feira (19), na Arena Condá, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o atacante Yuri Alberto, que ficou mais de um mês fora, ressaltou todo o trabalho para acelerar sua recuperação física. No entanto, o jogador lamentou o resultado na competição.

“Tive todo o suporte necessário; meu staff também me ajudou muito para que eu pudesse estar aqui hoje. Tive uma semana e meia para fazer uma preparação boa e ficar disponível — não só para jogar trinta ou quarenta minutos, mas para poder jogar o jogo inteiro, como foi hoje. Infelizmente, a vitória não veio; foi um embate difícil. Sabíamos que, com as chances que criamos, poderíamos sair daqui com os três pontos. Não deu certo, mas estou feliz por retornar. Junto dos meus companheiros, vamos trazer muita alegria para o nosso torcedor no ano”, disse à Amazon Prime.

“Hoje eu fui ‘fominha’. O professor me perguntava a toda hora: ‘E aí, como é que você está?’. Mas, com a gana e a vontade de vencer, eu continuei no jogo. Infelizmente a vitória não veio, mas vamos embora! Aqui é entrega do primeiro ao último minuto. Sabíamos que esses últimos jogos não têm sido positivos para nós; é uma questão de ajuste no último terço do campo, de conseguir finalizar melhor e transformar as jogadas em gol”, destacou.

E agora?

Yuri Alberto ficou mais de um mês fora por conta de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida em 15 de fevereiro, contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Mesmo liberado para atuar no clássico contra o Santos, no último fim de semana, o jogador optou por adiar o retorno por alguns dias.

Com o resultado, o Corinthians está a seis jogos sem vencer e agora soma nove pontos, na nona posição, enquanto a Chapecoense fica na 14ª colocação, com apenas sete pontos. O Timão enfrenta o Flamengo, às 20h30, na Neo Química Arena, no domingo.

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