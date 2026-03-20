Leila nega interesse em Fabinho e confirma alvo do Palmeiras no mercado

Presente no sorteio da Libertadores, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou não apenas os adversários da equipe, mas também tratou de esclarecer rumores envolvendo o mercado de transferências. Um dos nomes especulados recentemente foi o do volante Fabinho, atualmente no Al Ittihad, da Arábia Saudita. Contudo, apesar da repercussão, Leila foi enfática ao negar qualquer negociação.

“Não é verdade (que o Palmeiras foi atrás de Fabinho). Eu vejo que saem notícias na imprensa que eu não sei de onde saem, eu fico abismada. É mentira, o Palmeiras não está negociando com o Fabinho. Com relação a reforços, o Palmeiras sempre está atento ao mercado, mas eu, a presidente Leila, estou muito feliz com o elenco que a gente tem hoje, e acredito que o Abel também.”, disse Leila, após o sorteio da fase de grupos da Libertadores.

Na sequência, a dirigente foi questionada sobre outro nome que circula nos bastidores. Neste caso, o zagueiro Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit. Desta vez, a resposta teve outro tom, com confirmação de interesse por parte do clube paulista.

“Esse atleta realmente nós tínhamos interesse, isso foi noticiado, realmente é interesse do Palmeiras. Não foi possível nessa janela, vamos aguardar até o meio do ano porque não depende do Palmeiras, depende do Zenit. Eu tenho interesse no jogador, mas se o clube não tem interesse em vender, eu tenho que procurar outras oportunidades.”, confirmou a mandatária.

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