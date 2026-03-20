Corinthians vê entrave financeiro, mas quer renovar com Depay: “Queremos que fique”

A permanência de Memphis Depay no Corinthians ainda não está garantida. Em entrevista à ESPN, após o sorteio da fase de grupos da Libertadores, o executivo de futebol Marcelo Paz reconheceu que as negociações seguem em aberto e dependem de um ajuste financeiro entre as partes.

O atacante holandês tem contrato até o fim de julho e, portanto, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Apesar do cenário, a diretoria mantém confiança em um desfecho positivo.

“Todos os clubes podem ter ganhos ou saídas. Memphis é um caso específico, falamos abertamente por respeito ao torcedor e à imprensa que nos cobre. É um ídolo do clube, importantíssimo, queremos que ele fique, ele quer ficar no Corinthians”, afirmou.

Na sequência, o dirigente detalhou o principal obstáculo para a renovação: o aspecto financeiro. Segundo ele, o clube busca alternativas para equilibrar as contas sem abrir mão de peças importantes.

“Existe uma questão financeira a ser resolvida. Todos sabem que o Corinthians busca austeridade financeira, buscamos elenco a custo zero esse ano, usando criatividade. É um orçamento complexo, mas estamos buscando soluções criativas para o Memphis ficar mais tempo. Não queremos que renove por apenas seis meses e sim por mais tempo. Acredito que vamos achar a solução, pois o clube quer e o jogador também.”

Desde que chegou ao clube, em setembro de 2024, Depay soma números expressivos: são 20 gols e 15 assistências em 76 partidas, consolidando-se como uma das principais referências técnicas do elenco.

Corinthians chega forte para a Libertadores

Além disso, o dirigente também valorizou o momento da equipe e projetou a participação na Libertadores. Para ele, o Corinthians entra forte na disputa continental.

“O Corinthians é extremamente respeitado, admirado, temido pelos adversários. O torcedor… tenho certeza que tem o desejo de que o Corinthians vá muito bem na Libertadores, aquele sonho de ganharmos novamente, como ganhou em 2012”, disse.

“É um clube que vai chegar forte. O futebol brasileiro, indiscutivelmente hoje, é o futebol de mais força na América do Sul. E o Corinthians, como a nível de futebol brasileiro tem enfrentado em altíssimo nível Flamengo e Palmeiras, acho que é um player também para brigar em alto nível na competição”, completou.

O Corinthians está no Grupo E, ao lado de Peñarol, Santa Fe e Platense. A estreia será fora de casa, contra a equipe argentina. Por fim, o executivo adotou cautela ao falar sobre metas, mas reforçou o compromisso com desempenho consistente na fase inicial.

“Não vou prometer nada, vou prometer trabalho, foco, dedicação. Essa primeira fase… muito importante a gente buscar classificar, buscar pontuar o máximo possível para, fazendo isso, trazer vantagem para o restante da competição e ir decidindo em casa”, concluiu.

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