Luís Castro reage à fratura de Marlon em triunfo do Grêmio e responde sobre reposição

Na vitória do Grêmio sobre o Vitória, na noite desta quinta-feira (19), na Arena, pelo Campeonato Brasileiro, um momento dramático marcou a partida: o lateral-esquerdo e capitão Marlon sofreu uma fratura grave no tornozelo durante uma disputa de bola com os volantes Caíque e Baralhas. Ao cair sobre o próprio pé, o jogador teve o tornozelo deslocado, o que imediatamente mobilizou companheiros e adversários a chamarem a equipe médica, diante da gravidade da cena.

Após o jogo, o técnico Luís Castro abriu sua entrevista coletiva com uma mensagem direta ao atleta, demonstrando solidariedade e preocupação.

“Rápida melhora, esperamos por ele”, resumiu o português, antes de ser perguntado se o clube fará alguma reposição no mercado.

“Falar sobre a posição do lateral-esquerdo neste momento é dar todo o apoio ao Marlon. Não passa mais nada pela cabeça a não ser dar todo apoio ao Marlon neste momento. Não quero saber de mais nada. Peço desculpas, talvez minha resposta não seja satisfatória, mas o respeito que Marlon merece me faz não responder essa questão”, disse Castro.

Castro reflete sobre condição humana

O treinador português aproveitou o episódio para refletir sobre a fragilidade da condição humana e sobre como situações inesperadas no esporte podem servir de lição para a vida cotidiana. Em suas palavras, a lesão de Marlon não apenas abalou o grupo, mas também trouxe uma oportunidade de pensar sobre empatia e união.

“Antes de um profissional do futebol está o ser humano. O problema não é ficar sem o Marlon durante o tempo que for necessário. O problema é ver uma lesão privar o jogador de fazer o que mais gosta na sua profissão. Os jogadores têm a percepção que uma carreira pode acabar de repente. Ao tomar consciência de tudo isso, é uma pancada. Falamos que queremos isso e aquilo, que o mais importante é a saúde. Mas, no dia a dia, não é isso que mostramos: somos agressivos uns com os outros, ignorantes. Não valorizamos o que está bom, buscamos o que está mau. Só se vê sangue, o mundo é de sangue. Quando acontece algo assim, ‘Êpa, a vida é para ser desfrutada e pensada de outra forma’. Então, é isso”, declarou o treinador.

Na última resposta da coletiva, Castro revelou o que disse aos jogadores no vestiário: destacou a importância de estarem juntos em momentos difíceis e reforçou que o futebol, além de competição, é também convivência e humanidade.

“É triste demais ver por terra um colega nosso incampacitado de continuar conosco. Essas lesões ficam na memória e nunca mais saem. Disse (aos jogadores) para honrarem o colega. Honrar o colega é continuar a dar o nosso melhor na profissão, que é algo que ele gosta tanto de fazer”, encerrou Castro.